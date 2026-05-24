一周部署 | 內地打擊跨境炒股影響非同小可，美伊談判續霧裏看花

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

內地整頓跨境炒股進入「收網」時刻

醞釀多年的境外券商跨境展業問題，終於進入「收網」階段。中證監上周五（22日）突然投下震撼彈，重罰老虎、富途及長橋三家境外券商的跨境展業問題，不但決定沒收三券商「境內外全部違法所得」，還禁止其繼續招攬內地用戶，至於現存內地用戶兩年內只許賣股不許買股。有關措施顯然不是中央臨時起意，因在公布處罰決定之前，香港證監會已提前檢查對12家證券經紀行的開戶作業程序，並在內地處罰落地後警告券商若再違規或將採取執法行動。嚴打事件本質也很簡單，一是中國一直嚴禁資金投資境外股票市場，二是中國面臨沉重的外匯流失問題，據彭博數據統計，2025年有高達1.04萬億美元的資金流出內地，創下自 2006年有數據統計以來的最大年度流出規模。

由於富途、老虎等互聯網券商一直是境內散戶投資美股中概股的主要通道，本次監管重拳落地，勢必對美股中概股板塊帶來不小衝擊，至於港股自然不能幸免，嚴打過後可能對本港市場帶來負面影響。據內媒統計，富途證券及老虎證券的有資產內地用戶數已達84萬人，雖然交易量佔比不算太大，但他們踴躍在港參與IPO抽新股活動，是近期新股超購潮的主要推手，這批半新股可能是監管新規的首當其衝的受害股。

TACO行情推動市場對美伊局勢樂觀預期

最近市場對美伊談判感到樂觀，這種樂觀似乎有些盲目，憧憬美國與伊朗有望透過外交談判，達成長期和平協議，事實上目前市場的消息都是來自未經美伊確認的傳聞，美國國務卿魯比奧最新僅表示，相關斡旋談判已有「少許進展」。那到底這種預測的底氣來自哪裏？可能部分來自在高位搖搖欲墜的美股。美國30年期國債孳息率一度創自2007年金融危機前夕以來新高，大摩發出第一槍，指出如果債市變得更波動，長期利率繼續上升，預期股市自3月底觸底以來，將迎來首次具有實質意義的調整，一向以美股表現和施政成績掛鈎的特朗普，必定不願意伊朗風險成為壓倒股市的稻草，因此TACO行情既是特朗普缺乏政治定力的表現，亦是特朗普防止金融危機的自我預言。但市場除了TACO還有NACHO，即「Not A Chance Hormuz Opens」（霍爾木茲海峽絕無可能開放），伊朗封閉霍爾木茲海峽食髓知味，且核問題作為伊朗與大國談判的王牌，美伊能否達成一份長期和平協議，難度實在不低。

沃什上任即面對PCE考驗

沃什宣誓就任第17任美國聯儲局主席，他在就職典禮上表示，憑藉獨立性和決心，聯儲局能夠壓低美國的通脹率，未來數年，他能夠為美國帶來無與倫比的繁榮。財長貝森特稱相信沃什將針對通脹和經濟增長做正確的事，特朗普則表示希望他完全獨立行事，「完全」二字可圈可點，似乎是希望沃什可以擺脫FOMC同事的壓力，力挽狂瀾推進減息。沃什上任後面臨的第一個挑戰，就是美國即將公布的4月PCE數據，此前美國4月CPI同比增幅擴大至3.8%，被視為CPI先行指標的PPI5，在4月同比增長率更狂飆至6.0%，目前市場對美聯儲減息已不抱希望，下半年加息的機率還在持續提高，沃什能否在管理利率、控制資產負債表和避免特朗普的過分關心這三者中取得平衡，市場會繼續看下去。

小米快手季績難有期待

小米(01810)預計於周二（26日）公布第一季業績。受去年高基數及購置稅補貼退坡影響，成績本已不抱期望，而記憶體成本上漲更為小米帶來致命一擊，市場預期總營收同比下滑約11%，經調整淨利潤同比下降約25%至49%，面臨單季同比下滑的至暗時刻。

快手(01024)亦將於周三（27日）公布第一季度業績。受電商稅務新政、可靈AI投資擴大以及海外市場拖累，市場預期快手首季營收增速顯著放緩，利潤率承壓，而對前景最大影響的是，本來在AI文生影片領域佔據一席之地的可靈AI，在字節跳動Seedance橫空出世後，技術上已逐漸落後，恐將影響可靈以至於快手的市值。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

錢琛：留意美息走向，港股望追落後

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