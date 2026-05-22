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恒指季檢 | 極兔速遞、中國鋁業及百濟神州染藍，MiniMax及智譜大熱入科指

22/05/2026

　　恒生指數公司公布季度檢討結果，恒指成分股加入極兔速遞(01519)、中國鋁業(02600)及百濟神州(06160)，成分股數目將由90隻增加至93隻。所有變動將於今年6月5日（星期五）收市後實施，並於今年6月8日（星期一）起生效。

 

恒指季檢 | 極兔速遞、中國鋁業及百濟神州染藍，MiniMax及智譜大熱入科指

（MiniMax網頁截圖）

 

翰森製藥及康方生物加入國指，剔除舜宇及海爾智家

 

　　另外，恒生中國企業指數成分股加入翰森製藥(03692)、康方生物(09926)，剔除舜宇光學(02382)及海爾智家(06690)。

 

MiniMax及智譜納入科指，剔除金蝶及金山軟件

 

　　恒生科技指數成分股加入MiniMax(00100)及智譜(02513)，剔除金蝶國際(00268)及金山軟件(03888)，成分股數目維持30隻。

 

　　恒生生物科技指數成分股則加入英矽智能(03696)，剔除雲頂新耀(01952)，成分股數目維持30隻。

 

　　恒生綜合指數成分股方面，加入MiniMax、鳴鳴很忙(01768)、智譜、精鋒醫療(02675)、海致科技(02706)、壁仞科技(06082)及天數智芯(09903)，成分股數目由531隻增加至538隻。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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