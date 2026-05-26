美股周一休市，美伊談判順利，消息刺激歐洲股債齊漲

美股周一（25日）因陣亡將士紀念日休市一天，美國金融市場，包括紐約證券交易所、那斯達克營運的交易所均休市。期間，美國總統特朗普表示，美伊圍繞延長停火並重新開放霍爾木茲海峽的談判正在「順利推進」。消息刺激歐洲股債上漲。

意大利股市創下紀錄新高。斯托克歐洲600指數上漲1.04%，報631.63點。德國10年期國債孳息率下跌9.1個基點，報2.946%。意大利10年期國債孳息率下跌11.6個基點，報3.653%。法國10年期國債孳息率下跌10.5個基點，報3.559%。

美伊和談進展點燃霍爾木茲海峽恢復通航的希望，原油期貨重挫，黃金上漲。布蘭特期油下跌7.15%，報每桶96.14美元。黃金現貨上漲1.35%，報每盎司4570.5美元。

美元跟隨油價下跌

外匯市場方面，彭博美元指數跟隨油價下跌，瑞典克朗領漲G-10貨幣。彭博美元指數下跌0.27%，報1199.59。歐元兌美元上漲0.35%，報1.1644美元。美元兌日圓下跌0.17%，報158.91日圓。美元兌瑞郎下跌0.27%，報0.7827瑞郎。比特幣上漲0.85%，報77210.81美元。

撰文：經濟通國金組

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