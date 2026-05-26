  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

開市Go | 美對和談進度樂觀，內地限跨境炒股衝擊中概股，中鋁等三股染藍

26/05/2026

要聞盤點

 

1、美股三大指數上周五（22日）全線收高，其中道指創下歷史新高，標指更錄得連續第八周上漲。市場主要受美伊停戰談判的樂觀情緒以及原油價格回落，同時新任聯儲局主席沃什的正式就任亦成為全球投資者的焦點。道指本周升2.1%；標指本周累升2.1%，同時創下自2023年末九周連漲以來最長的連升紀錄，而納指亦累升0.45%，並在過去八周內第七次單周報升。

 

2、受累內地限制跨境炒股消息影響，熱門中概股上周五普遍下跌，納斯達克中國金龍指數跌2.2%，其中遭重罰的富途(US.FUTU)大挫27.5%，老虎證券(US.TIGR)同瀉25.3%。

 

3。特朗普表示美伊圍繞延長停火並重新開放霍爾木茲海峽的談判正在「順利推進」。伊朗已不再堅持徵收通行費的想法，伊朗外交部發言人表示，將改為向船隻收取導航服務費。此外，特朗普要求沙烏地和卡達加入《亞伯拉罕協議》以承認以色列，從而配合美伊和談，至於以色列總理宣稱將加大對黎巴嫩真主黨的打擊。

 

4、沙特媒體Al Arabiya引述消息人士報導稱，德黑蘭希望在協議達成前獲得北京的保證，並要求將高濃縮鈾轉移至中國。而特朗普表示，伊朗要麼將濃縮鈾移交給美國，要麼銷毀。

 

5、高盛等華爾街機構警告稱，即使中東衝突結束，長期債券殖利率仍將居高不下，除了油價上漲造成的通脹壓力，還有公共債務負擔加劇、AI投資熱潮的外溢效應以及中性利率上升等結構性問題。

 

6、全球最大鋁土礦生產國幾內亞計劃6月宣布出口控制措施以提振價格，該國佔全球鋁土礦產量三分之一以上。

 

7、中國證監會上周五禁止境外券商在內地非法提供開戶和交易服務，中信證券據富途證券和老虎證券的數據分析，預計整體市場受影響資產規模達2000億至2500億元人民幣。

 

8、上交所將於6月1日審議宇樹科技科創板IPO申請。這家中國人形機械人領軍企業預計上半年營收為10.5億元至11.3億元人民幣，同比成長35.6%至45.4%，淨利潤預計為2.58億元至3.06億元，而上年同期虧損3200萬元。

 

9、華為發表「韜定律」稱晶片數年後達1.4納米水平，最快今秋推新產品「麒麟晶片」。

 

10、碳捕集第一股首鋼朗澤(02553)今日至周五（29日）招股，每股作價介乎14.6元至17.1元，集資最多6.84億元，每手200股，入場費3454.49元。公司預期於下周三（3日）掛牌，獨家保薦人為越秀融資，無基石投資者。


焦點股

 

極兔速遞(01519)、中國鋁業(02600)、百濟神州(06160)
　- 　將加入恒生指數，6月8日生效

智譜(02513)、MiniMax (00100)：
　- 　將加入恒生科技指數以及恒生綜合指數，6月8日生效

中概股：阿里巴巴(09988)、京東(09618)、百度(09888)等
　- 　中證監上周五禁止境外券商在內地非法提供開戶和交易服務

晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)
　 - 　華為發表晶片「韜定律」
　 - 　英偉達CEO黃仁勳稱公司已將中國高階AI晶片市場讓給華為等競爭對手

海底撈(06862)
　- 　主席兼首席執行官張勇斥1.5億元購1135萬股，或續增持

範式智能(06682)
　- 　首季收入近15億人民幣同比升35%，Token調用量按年升近四成

瀾起科技(6809)
　- 　股東上海融迎減持A股套現近31億人幣

香港中旅(00308)
　- 　首季經調整淨利潤1.3億元升近1倍，收入升13%

先健科技(01302)
　- 　發換股債近全購華醫聖傑，若全數轉換高瓴料成大股東

鋁業股：中鋁(02600)、中國宏橋(01378)
　- 　全球最大鋁土礦生產國幾內亞計畫6月宣布出口控制措施以提振價格

 

油金報價

 

紐約期油上升1.22%，報91.41美元/桶

布蘭特期油上升1.46%，報94.96美元/桶

黃金現貨下跌0.50%，報4546.89美元/盎司

黃金期貨下跌0.50%，報4581.90美元/盎司

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01860

匯量科技

13.890

異動股

02788

創新實業

21.340

異動股

00975

MONGOL MINING

8.460

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01860 匯量科技
  • 13.890
  • 02788 創新實業
  • 21.340
  • 00975 MONGOL MINING
  • 8.460
  • 06676 找鋼網－Ｗ
  • 0.790
  • 02715 埃斯頓
  • 19.930
股份推介
  • 06160 百濟神州
  • 185.800
  • 目標︰$197.80以上
  • 01478 丘鈦科技
  • 9.340
  • 目標︰--
  • 02418 德銀天下
  • 3.290
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 18.190
  • 目標︰$20.00
  • 00700 騰訊控股
  • 439.000
  • 目標︰$560.00
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 84.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 127.600
  • 00700 騰訊控股
  • 439.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 78.800
  • 00992 聯想集團
  • 18.190
報章貼士
  • 06896 金嗓子
  • 3.430
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 120.900
  • 目標︰$130.00
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 178.200
  • 目標︰$190.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/05/2026 18:55  《盤後部署》北水三連沽港股未見上升動力，網易毛利率增勢升破區間阻力

26/05/2026 18:45  【ＡＩ】中國據報將出境管理措施擴至阿里巴巴、DeepSeek等私企頂尖AI人才

26/05/2026 17:29  【小米業績】小米首季經調整淨利潤按年跌43%至60.7億人幣略勝預期，收入跌11%

26/05/2026 17:53  小米(01810)擬進行新一輪回購，涉資不多於200億元

26/05/2026 17:06  小馬智行-W(02026)首季經調整淨虧損擴大至4086萬美元，上調自動駕駛出行服務收入目標

26/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出9.68億元，買聯想集團沽騰訊

26/05/2026 09:06  【大行炒Ｄ乜】多行績後急升聯想目標，大摩點評內銀升四大行目標

26/05/2026 16:29  《財資快訊》美電升報7.8362，一周拆息較上日微升至2.47%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

跨境炒股 | 拆解境外券商存量「清退令」：技術天網已築成，全面圍堵資本外流新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米業績 | 小米首季經調整淨利潤跌43%至60.7億人幣，擬啟動新一輪回購涉不逾200億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指倒跌6點收報25599牛熊線不保，中芯全日舞高弄低推高大市成交新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

美麗香港環境節︱6月5日濕地公園免費入場＋生態導賞團＋綠在區區回收雙倍積分新文章
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門十月初五街上的茶香 老字號華聯茶葉三代傳承，熱賣荔枝紅茶曾日售一噸
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

用音樂證明，那裡有好聲音 全球音樂出口第三大國：瑞典新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

同樣叫蒟蒻麵：營養師教你拆解成分表、看清四大隱形分類！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

27歲小鮮肉遇上54歲美魔女！忘年戀是真愛還是人生交叉點？年輕一方該如何面對伴侶年老與照料？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環精緻越南料理：越式雞肉精製河粉配花膠及金華火腿、一鴨三吃配黃皮葉及越南鹹冬甩，打造出「越華融合」的佳餚美饌！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
年輕媽媽｜謝瑞麟孫女Bethany 25 歲育有3孩，坦言19歲懷孕休學不後悔
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
機械人上門做家務成為現實，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2026 20:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/05/2026
跨境炒股 | 拆解境外券商存量「清退令」：技術天網已築成，全面圍堵資本外流
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊戰削弱特朗普MAGA基本盤

26/05/2026 18:41

中東戰火

賴清德堅持親美抗中，終究飛蛾撲火

26/05/2026 12:02

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達...

24/05/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區