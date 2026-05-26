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盤前攻略｜境外炒股利淡衝擊中概，觀望北水情緒左右港股支持力度

26/05/2026

　　昨日為美國將士陣亡紀念日假期，美股休市一天，但美伊談判持續。過去周末傳出美伊利好消息，美國總統特朗普更指協議「基本談成」，油價應聲急跌，布蘭特期油急挫穿100美元大關。三大指數期貨全線報升：道指期貨升310點報50972，納指期貨升257點報29815，標普期貨升47點報7538。

 

盤前攻略｜境外炒股利淡衝擊中概，觀望北水情緒左右港股支持力度

 

 

*富途老虎急挫後跌幅大收窄，中概普遍受壓*

 

　　上周五 (22日）港股收市後內地監管當局震撼打擊境外券商跨境展業行為，中證監指富途、老虎及長橋三家境外券商的非法跨境展業行為，擬決定沒收富途、老虎、長橋境內外相關主體全部違法所得，富途及老虎分別被罰18.5億元人民幣及4.1億元人民幣，內地用戶兩年內只許賣不許買。消息後富途及老虎股價一度重挫逾四成，周五美股收市富途挫逾27％報89.76美元，老虎挫25％報4.36美元。

 

　　內地美股投資者許賣不許買，中概股周五受累重拳監管氣氛拖累普遍向下：阿里巴巴跌1.12％報130.00美元，拼多多跌3.34％報94.52美元，京東跌3.02％報30.52美元，百度跌2.58％報127.79美元，嗶哩嗶哩跌1.99％報17.23美元，網易升1.93％報116.55美元，萬國數據跌0.40％報35.02美元，金山雲升4.33％報14.22美元，理想跌1.91％報15.89美元，蔚來跌7.14％報5.20美元，小鵬跌0.26％報15.59美元，貝殼跌2.90％報16.40美元。

 

*港股開市料爭持，隨後觀望北水會否憂慮繼而流出*

 

　　美伊協議預期下今早亞洲區股市個別發展；日股昨日突破65000新高後見回吐，今早稍吐0.5％；韓股忘形抽升逾3％，升破8000大關。港股方面，有「黑期」之稱的新加坡HS50指數一度因為富途、老虎被罰急挫，但受美伊局勢帶動，現報25557，跌38點，較現貨低水49點，恒指開市料僅開不足100點。

 

　　儘管內地監管風暴再掀，但美伊協議憧憬成功抵銷利淡，港股現時跌勢減輕，預計日內可望先繼續測試25500至25600支持。參考恒指牛熊證街貨分布，上周五反彈市吸引不少牛友獲利減倉，全牛倉淨減1306張對應期指張數街貨，但最重貨區依然為25200至25299涉1809張對應期指張數街貨，短線下方較重要支持仍為25200，觀望內地禁止境外炒股會否令北水進一步自港股流走，若淨流出仍然持續則港股離25200不遠矣。

 

撰文：經濟通市場組

 

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