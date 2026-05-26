  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

異動股｜聯想逆市升超一成，績後獲高盛升目標價逾倍至27元

26/05/2026

　　聯想集團(00992)9:54am時，價升11.6％，報17.57元，該股成交約1.05億股，涉資17.88億元。

 

異動股｜聯想逆市升12％，績後獲高盛升目標價逾倍至27元

（Shutterstock圖片）

 

　　聯想績後獲多家大行看好，普遍上調目標價，其中，高盛將聯想集團大升目標價1.15倍至27元。

 

　　高盛表示，聯想IDG（包括PC和智慧型手機）營運利潤率維持在6.9％，高於去年同期，顯示儲存成本上升帶來的影響可控。同時，伺服器業務持續擴張，ISG營運利潤率升至3.6％。此外，聯想集團涵蓋設備端（AI PC、AI手機、AI眼鏡等）、基礎設施端（AI伺服器、儲存）和軟體端的整體解決方案，可為企業和個人消費者的AI智能體提供支援。因此，高盛將聯想12個月目標價由12.53港元上調至27港元，對應2027年預測本益比15.7倍。

 

　　此外，麥格理升聯想目標價68％至21.75元，瑞銀升聯想目標價89％至18元，摩通升目標價77％至16.8元，中金升目標價35％至20港元。

 

　　聯想上周五(22日)公布，截至今年3月底止第四財季，錄得股東應佔溢利達5.21億美元，按年增4.79倍，每股盈利4.32美仙，按年增4.92倍，大幅超出市場預期。期內錄得收入為215.88億美元，創下季度歷史新高，按年增27.1％，創下過去五年來最大增速。AI相關收入按年急升84％，佔季度總收入38％，成為核心增長動力。

 

　　現時，恒生指數報25467，跌138點或跌0.5％，主板成交近611億元。國企指數報8514，跌36點或跌0.4％。恒生科技指數報4906，升36點或升0.8％。

 

撰文：經濟通市場組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01860

匯量科技

13.890

異動股

02788

創新實業

21.340

異動股

00975

MONGOL MINING

8.460

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01860 匯量科技
  • 13.890
  • 02788 創新實業
  • 21.340
  • 00975 MONGOL MINING
  • 8.460
  • 06676 找鋼網－Ｗ
  • 0.790
  • 02715 埃斯頓
  • 19.930
股份推介
  • 06160 百濟神州
  • 185.800
  • 目標︰$197.80以上
  • 01478 丘鈦科技
  • 9.340
  • 目標︰--
  • 02418 德銀天下
  • 3.290
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 18.190
  • 目標︰$20.00
  • 00700 騰訊控股
  • 439.000
  • 目標︰$560.00
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 84.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 127.600
  • 00700 騰訊控股
  • 439.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 78.800
  • 00992 聯想集團
  • 18.190
報章貼士
  • 06896 金嗓子
  • 3.430
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 120.900
  • 目標︰$130.00
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 178.200
  • 目標︰$190.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/05/2026 18:55  《盤後部署》北水三連沽港股未見上升動力，網易毛利率增勢升破區間阻力

26/05/2026 18:45  【ＡＩ】中國據報將出境管理措施擴至阿里巴巴、DeepSeek等私企頂尖AI人才

26/05/2026 17:29  【小米業績】小米首季經調整淨利潤按年跌43%至60.7億人幣略勝預期，收入跌11%

26/05/2026 17:53  小米(01810)擬進行新一輪回購，涉資不多於200億元

26/05/2026 17:06  小馬智行-W(02026)首季經調整淨虧損擴大至4086萬美元，上調自動駕駛出行服務收入目標

26/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出9.68億元，買聯想集團沽騰訊

26/05/2026 09:06  【大行炒Ｄ乜】多行績後急升聯想目標，大摩點評內銀升四大行目標

26/05/2026 16:29  《財資快訊》美電升報7.8362，一周拆息較上日微升至2.47%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | 中國據報將出境管理措施擴至阿里巴巴、DeepSeek等私企頂尖AI人才新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

跨境炒股 | 拆解境外券商存量「清退令」：技術天網已築成，全面圍堵資本外流新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米業績 | 小米首季經調整淨利潤跌43%至60.7億人幣，擬啟動新一輪回購涉不逾200億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

財智談．陳家揚

財務自由的尊嚴
人氣文章

玩樂假期

澳門｜名廚鄭永麒首間法國餐廳「Estuary by Vicky Cheng」5月29日「澳門銀河」開業
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei MatePad Mini｜迷你平板功能齊備，一手掌握辦公與娛樂
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

《寒戰1994》：最極致的犯罪鬥智片？
人氣文章

Beauty Feature

肌膚不被年齡定義！BMF全方位非侵入性醫美護膚方案，助你鎖住肌膚逆齡密碼
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環全新越南菜餐廳融合中式烹調！金華火腿花膠雞肉粉、一鴨三吃、稻草煙燻滷水乳鴿，充滿華僑記憶靈魂 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
天瑜醫療事故｜死因研訊10月開庭，涉事醫生受審天瑜父癌症抗藥指數升新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
護心秘訣｜踢走「傷心」壞習慣！補充3大關鍵營養素，遠離心血管疾病
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2026 20:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/05/2026
AI | 中國據報將出境管理措施擴至阿里巴巴、DeepSeek等私企頂尖AI人才
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

賴清德堅持親美抗中，終究飛蛾撲火

26/05/2026 12:02

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達...

24/05/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區