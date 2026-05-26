異動股｜聯想逆市升超一成，績後獲高盛升目標價逾倍至27元

聯想集團(00992)9:54am時，價升11.6％，報17.57元，該股成交約1.05億股，涉資17.88億元。

（Shutterstock圖片）

聯想績後獲多家大行看好，普遍上調目標價，其中，高盛將聯想集團大升目標價1.15倍至27元。

高盛表示，聯想IDG（包括PC和智慧型手機）營運利潤率維持在6.9％，高於去年同期，顯示儲存成本上升帶來的影響可控。同時，伺服器業務持續擴張，ISG營運利潤率升至3.6％。此外，聯想集團涵蓋設備端（AI PC、AI手機、AI眼鏡等）、基礎設施端（AI伺服器、儲存）和軟體端的整體解決方案，可為企業和個人消費者的AI智能體提供支援。因此，高盛將聯想12個月目標價由12.53港元上調至27港元，對應2027年預測本益比15.7倍。

此外，麥格理升聯想目標價68％至21.75元，瑞銀升聯想目標價89％至18元，摩通升目標價77％至16.8元，中金升目標價35％至20港元。

聯想上周五(22日)公布，截至今年3月底止第四財季，錄得股東應佔溢利達5.21億美元，按年增4.79倍，每股盈利4.32美仙，按年增4.92倍，大幅超出市場預期。期內錄得收入為215.88億美元，創下季度歷史新高，按年增27.1％，創下過去五年來最大增速。AI相關收入按年急升84％，佔季度總收入38％，成為核心增長動力。

現時，恒生指數報25467，跌138點或跌0.5％，主板成交近611億元。國企指數報8514，跌36點或跌0.4％。恒生科技指數報4906，升36點或升0.8％。

撰文：經濟通市場組

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