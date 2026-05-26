中概股 | 內地嚴厲打擊非法跨境炒股，中概科技股股價受壓未宜沾手？

內地監管當局嚴厲打擊非法跨境炒股，富途及老虎共被罰逾22億元人民幣，內地用戶兩年內只許賣不許買。受消息影響，除富途及老虎股價於美股同創52周新低外，中概股亦受累普遍向下，納斯達克中國金龍指數跌2.2%。港股中概科技股今早（26日）亦曾普遍下挫，其中阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)最多跌逾2%，即使港股其後由跌轉升，美團(03690)及京東(09618)半日仍分別跌2%及2.5%，中概科技股仍未可吸納？

（資料圖片）

中證監等八部門整治非法跨境炒股 分析指直接衝擊中概股

中證監等八部門上周五（22日）印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，嚴禁境外機構在內地非法提供開戶及交易服務，並定下兩年內全面清理相關境外機構非法存量業務的時間表。中證監又就富途、老虎及長橋三家境外券商的非法跨境展業行為，決定沒收其境內外相關主體全部違法所得，富途及老虎分別被罰18.5億及4.1億元人民幣，內地用戶兩年內只許賣不許買。消息傳出後富途及老虎股價一度重挫逾四成，周五美股收市富途挫27%報89.76美元，老虎挫25%報4.36美元。

內媒引述分析人士指，由於富途、老虎等互聯網券商一直是境內散戶投資美股中概股的主要通道，本次監管重拳落地，將直接觸動整個中概股板塊的流動性與估值根基。新規最具殺傷力的是對存量投資者的限制——只能賣出，不能買入。這意味此前通過這些平台持有中概股的境內散戶，在按監管要求清理「存量非法境外投資」期間，將成為市場的「絕對淨賣方」，對中概股股價形成拋壓與陰跌壓力。

中信証券：料波及最多2500億元資產 惟短期對港股衝擊可控

中信証券根據富途及老虎的數據估算，富途受影響的內地存量資產規模約1500億至1800億港元，老虎受影響規模則約為450億至500億港元。如果計及其他受影響券商，整體市場受監管波及的資產總規模預計達到2000億至2500億港元。不過，中信証券強調，這些存量戶口的資產配置多元，不單持有港股，還包括現金、貨幣基金、各類基金產品及期權等多類金融資產。因此，上述估算數字絕非代表存量戶口持有港股的實際規模，市場不能簡單地將其理解為港股市場的潛在沽盤或拋售壓力。中信証券又指，儘管內地存量戶的持倉被要求在2年內出清，但只要在整改期內以逐步消化方式完成即可，並非強制性的一次性清倉，加上部分客戶在過渡期內，可能擁有調整身份或合法化申報的機會，因此新規在短期內對港股市場的衝擊可控。

東吳證券非銀分析師孫婷認為，合規出海渠道將直接受益。整治方案明確引導境內投資者通過港股通、QDII基金及跨境理財通等合法渠道開展境外投資，被清理的境外券商存量投資者，將在退出過程中逐步向這些合規渠道遷移。國信證券分析師孔祥亦稱，合規經營的中資券商或將成為受益者。目前，中信証券、中金公司、華泰證券、國泰海通等頭部券商已經完成了以香港為核心的全球化布局，持有香港證監會全品類核心牌照，具備成熟的跨境業務體系和合規風控能力。這些頭部券商憑借品牌、渠道、產品和服務優勢，將承接大部分從非法平台轉移的客戶和資產。

傳阿里美團京東競購樸樸超市 估值達20億至50億美元

另方面，內地媒體報道，近日三大互聯網巨頭包括阿里、美團及京東深度參與競購前置倉生鮮電商「樸樸超市」，要價估值達20億至50億美元區間，高出此前收購案一倍以上。知情人士稱，阿里已派駐審計入駐樸樸超市，今日資本徐新代表京東參與談判，美團則在拚命抬價。不過，京東方面指，京東並無此計劃也沒有與該公司接觸。至於阿里及美團官方暫無回應。

另京東據報正評估收購英國知名線上購物平台The Very Group，交易金額約20億英鎊（折合約211億港元）。若交易完成，這將是京東近年第三度嘗試入股英國大型零售資產。據英國傳媒報道，京東已正式表達收購意願，而The Very Group即將啟動正式出售程序。數月前，美國私募股權巨頭凱雷集團(Carlyle)在完成財務重組後，取得該公司控制權。

（Shutterstock圖片）

大和：騰訊將成代理式AI核心營運平台 予目標價700元

大和近日發表研究報告指，於5月20日與騰訊首席戰略官James Mitchell舉行投資者電話會議，管理層分享了對人工智能投資策略和業務更新的看法。報告指，微信生態系統是代理式人工智能的關鍵差異化因素。隨著時間推移，小程序可能演變為模組化的「技能」，供人工智能代理在微信內調用以執行現實世界的任務。這使用戶能夠在不安裝單獨應用程式的情況下訪問廣泛的服務，提高便利性和參與度。這是騰訊關鍵競爭優勢，公司有潛力進一步將用戶活動集中在其生態系統內，並透過整合分派、用戶資料和嵌入式功能，相信公司已做好充分準備，成為代理式人工智能核心營運平台。

報告又指，在遊戲方面，生成式人工智能正顯著降低內容創作成本，在某些情況下，每項資產所需的人員減少多達90%，同時實現跨平台重用。這擴大了騰訊現有特許經營權的商業價值，並支持可擴展的高利潤遊戲收入增長。在廣告方面，管理層將人工智能視為廣告定價的核心驅動因素，AIM+通過更高的庫存利用率支持銷量。總體而言，人工智能目前為騰訊的廣告收入貢獻低雙位數增長，重申「買入」評級，維持目標價700元。

黃瑋傑：南向北水資金增加或可抵銷部分影響 惟騰訊等大型科技股勢弱不值博

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，內地資金要投資港股正式渠道是經過港股通，但有些內地投資者卻來港開戶，而其居住地及落盤時都在內地，現在監管當局就是要打擊此類活動，這對港股資金流入一定有影響，往後關鍵要看港股通的南向資金會否增加，若他們看好港股，仍選擇通過港股通買港股，可能部分抵銷上述監管影響。

不過，黃瑋傑指，騰訊上周五才創了年內新低438.4元，加上阿里及其他大型科技股偏軟，所以科指近期表現差，與恒指一樣已跌穿多條移動平均線；上周科指跌了1.5%，連同恒指及國指都連跌兩個星期。其實，買股票最好跟趨勢及資金，那些正在「落山」的股票不會輕易扭轉下行趨勢，覺得便宜而買，很多時是一種「賭大細」心理，即使是弱勢股也要見到有跡象轉強才會推介。當中騰訊今年以來由633元跌至430幾元，跌了200元，當中可能有兩三日博到反彈，但要眼明手快很「貼市」才做到，總之騰訊等科技股暫不宜沾手。

部分中概科技股今早逆市下跌，騰訊半日跌0.32%收報440元，美團跌1.91%報79.8元，京東跌2.55%報118.6元，百度(09888)跌0.23%報127.9元，嗶哩嗶哩(09626)跌1.09%報136.6元，惟阿里倒升1.26%報128.6元，快手(01024)升0.66%報45.94元，網易(09999)升4.41%報189.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

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