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《魚缸博客》內地嚴打資金出海，講到底都係玩爛左個規矩！

26/05/2026

《魚缸博客》內地嚴打資金出海，講到底都係玩爛左個規矩！

 

　　呢幾日重點新聞重點，就係中國證監會等八部門聯合發布文件，嚴打中國境內資金出海，手段包括重罰老虎、富途及長橋三家境外券商的跨境展業問題，除左沒收三券商「境內外全部違法所得」、禁止其繼續招攬內地用戶，至於現存內地用戶兩年內只許賣股不許買股。

 

　　呢件事大家都有唔同解讀，其實博客認為好簡單：大家玩爛左個規矩。美股呢十年升到乜咁，資金自然想尋找出口都無可厚非，關鍵係中央唔容許「為他人作嫁衣裳」。

 

　　講講數據，今年首季中國有2500億美元貿易順差，但截至今年1月出口企業留在海外的待結匯資金就有1.14萬億美元。即係乜？中國人係美國賺左錢，美元無匯返去中國，而係留係美國，繼續炒美股、買美債、買「科技七雄」，加上「太空概念股」Space X又要上市，戰略上中美仲未話Friend到咁，用自己外匯幫你美股炒高股市，一陣割韭菜割埋自己咁點算？

 

　　另一方面，呢堆資金其實有指係助長美國洗錢的其中一環，之前特朗普訪華可能都有提過類似問題，因為資金跌入中國資金鏈，美國就好難查到，而特朗普係5月19日（周二）簽署一項行政命令，要求對非美籍人員的銀行業務進行更嚴格審查。中美雙方可能對於資金處置方向不一，但大家條底線都係一樣，所以特朗普一走，中方就開始動手。

 

　　講到尾，一眾內地大孖沙玩爛「規矩」，大家都知道中美咩情況，但同時見到美股升到咁又忍不住手。你話如果錢留一半係美國，一半係內地，大家都仲可以隻眼開隻眼閉，商家逐利無可厚非，但一切東西都有條「底線」；玩爛左，大家都無得玩，而家咪乖乖匯返錢返鄉下啦，呵呵。

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