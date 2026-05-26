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跨境炒股 | 中證監打擊非法跨境炒股，瑞銀：監管有別於2021年料市場不再悲觀

26/05/2026

　　瑞銀投資銀行亞太區策略師Karen Hizon指出，對於中證監打擊非法跨境炒股，雖然對市場而言屬於憂慮，但驚喜地港股對此反應較好，因此認為此次監管有別於2021年科企監管，而現時環球投資者已相對當時不再減持大中華區投資，因此認為市場不會再見悲觀情緒頂峰。

 

跨境炒股 | 中證監打擊非法跨境炒股，瑞銀：監管有別於2021年料市場不再悲觀

左起：瑞銀投資銀行亞太區策略師Karen Hizon、瑞銀全球研究中國研究主管徐賓（許英略攝）

 

　　她指出，於2021年科企監管時期，為首次中國仿倣外國做法去監管私人企業，而令市場崩潰。

 

油價若維持高於100美元，料衝擊銀行業

 

　　該行預期，油價會短期維持每桶100美元水平。她指出，雖然現時影響仍有限，但最大憂慮是央行因此而加息。若油價維持高於每桶100美元水平，將預期令企業收入及利潤普遍下跌，從而構成信貸風險，並影響到銀行業。她亦估計，油價風險對於東南亞、印度甚具衝擊。

 

　　至於在油價每桶100美元預測下，該行料對亞洲企業盈利直接影響似乎有限，僅為1%跌幅，但只是中國情況相對較好。

 

瑞銀料中國數據中心需求下半年起加速增長

 

跨境炒股 | 中證監打擊非法跨境炒股，瑞銀：監管有別於2021年料市場不再悲觀

左起：瑞銀中國互聯網研究主管方錦聰、瑞銀中國軟體及電信分析師王心怡（許英略攝）

 

　　瑞銀中國軟體及電信分析師王心怡預計，中國數據中心需求將自今年下半年起加速增長，受惠於國產GPU產能提升。

 

　　王心怡指出，今年Token及雲服務價格上升，反映下游AI需求非常強勁，但同時高端算力供應仍偏緊。另於今年1月初大規模招標釋出後，數據中心客戶持續以滾動方式發布數據中心訂單，且交付時程已延續至2027年下半年；國產GPU 出貨與部署進度符合預期，例如DeepSeek表示其V4 Pro模型價格將隨著昇騰950超級節點量產推進，而於2026年下半年大幅下降。

 

　　王心怡提到，持續觀察到中國超大型雲廠、互聯網公司，以及頭部AI公司對AI資本支出維持高度承諾，預期2026年數據中心產業可維持約25%增長率，淨IT負載新增規模約達4GW。

 

內地雲服務商利潤率於中期回升至20%水平

 

　　瑞銀中國互聯網研究主管方錦聰則預計，於3至5年，內地雲服務商利潤率可回升至20%水平，受惠於AI雲利潤較高，Token價格不透明從而令定價能力上升，以及市場惡性競爭將會減少。

 

　　方錦聰亦指出，觀乎現時行業步伐，AI代理人發展會令Token使用量錄幾可級數升幅，下一步伐　為代理人之間溝通，再令Token使用量以另一倍數級上升。

 

　　至於內地消費類別大模型亦推出付費版，方錦聰認為，基於中國各項大模型取代品較多，認為要求消費者付費較難，而且消費者及企業用戶用途日漸模糊，方錦聰估計，將來消費類別大模型有可能按結果收費。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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