異動精選 | 華為推「韜定律」帶漲晶片股，內地打擊境外互聯網券商耀才挫
26/05/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2026 20:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/05/2026 16:40
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