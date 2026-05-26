恒指倒跌6點收報25599牛熊線不保，中芯全日舞高弄低推高大市成交

過去周末傳出美伊利好消息，美國總統特朗普指協議「基本談成」，油價應聲急跌，美股隔晚休市。港股先行反應，資金大肆炒作華為提出「韜定律」，國產晶片概念舞高弄低，主板成交全日錄得近3595億元，然而隨著內地加強對跨境炒股監管影響，個股走勢普遍偏弱，恒生指數全日收報25599，跌6點或不足0.1%。恒生中國企業指數收報8576，升26點或0.3%。恒生科技指數收報4946，升77點或1.6%。

聯想集團(00992)績後獲多家大行看好，普遍上調目標價，其中，高盛將聯想集團大升目標價1.15倍至27元，聯想今早再升15.49%，報18.19元，盤中曾創下歷史新高。

華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波表示，華為過去六年已成功設計並量產381款晶片。將於今年秋季面世的麒麟手機晶片率先採用邏輯折疊技術，性能大幅提升。何庭波指，華為基於以「時間縮微」替代「幾何縮微」的新定律－「韜定律」，找到新路徑，使手機晶片性能實現階躍式提升。國產晶片股中芯(00981)、華虹(01347)開市雙雙上限高開15%，華虹升幅更曾擴大至逾兩成，惟盤中上演高台跳水，中芯全日升幅收窄至5.7%，報84.4元，華虹升幅收窄至10.45%，報143.7元。PCB概念勝宏科技(02476)升8.33%，，建滔積層板(01888)升6.07%，報54.2元。

三隻染藍股受利好，中鋁(02600)升9.29%，報11.88元，極兔速遞(01519)升6.6%，報9.21元，百濟神州(06160)升0.7%，報185.8元。。大模型雙驕」獲進入納指，全日股價坐過山車，智譜(02513)升4.91%，報1345元，MINIMAX(00100)僅升0.07%，報769元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅15.99%。

中證監突然放大招，打擊境外券商跨境展業行為，老虎、富途及長橋三家境外券商被指在內地非法展業，而內地資金在海外券商開戶投資港股同樣在打擊範圍之內，惟科網港股反應個別，阿里(09988)升0.47%，報127.6元，騰訊(00700)跌0.54%，報439元，百度(09888)跌0.16%，報128元，網易(09999)績後續升4.3%，報189.3元，美團(03690)受累恒指權重調降，全日跌3.13%，報78.8元。

本地地產板塊偏軟，恒地(00012)跌2.46%，報31.66元，新地(00016)跌2.53%，報135.1元，新世界(00017)跌1.16%，報8.5元，長實(01113)跌2.91%，報49.66元。

萬洲國際(00288)跌5.11%領跌藍籌，報8.72元，寧德時代(03750)跌4.08%，報658元，石藥集團(01093)跌3.25%，報7.44元。

恒指、國指三大成交股份依次為中芯、騰訊及阿里；科指三大成交股份依次為中芯、騰訊及華虹。

撰文：經濟通市場組

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