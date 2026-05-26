小米業績 | 小米首季經調整淨利潤跌43%至60.7億人幣，擬啟動新一輪回購涉不逾200億元

小米(01810)公布，截至2026年3月31日止首季純利47.23億元（人民幣．下同），按年跌56.8%，每股基本盈利0.18元；非國際財務報告準則計量經調整淨利潤按年跌43.1%至60.72億元，略好過市場預期的58.3億元。

（AP圖片）

期內收入991.4億元，跌10.9%；毛利率22%，按年減少0.8個百分點。

智能手機毛利率跌2.3個百分點，ASP升8.2%

按業務分部劃分，「手機xAIoT」分部收入793億元，按年減少14.5%；分部毛利率為22.5%，按年減少0.3個百分點。

當中智能手機收入按年減少12.5%至443億元，主要是由於智能手機出貨量減少19.2%，惟部分被智能手機ASP上升8.2%所抵銷；IoT與生活消費產品收入按年減少23.7%至247億元；互聯網服務收入按年增加4.3%至95億元。

此外，智能手機毛利率按年下降2.3個百分點至10.1%，主要是由於核心零部件價格上漲及中國內地競爭加劇所致。

智能電動汽車及AI等創新業務按季轉蝕31億元，毛利率亦跌3.1個百分點

而智能電動汽車及AI等創新業務分部收入按年增加6.9%至199億元，其中智能電動汽車收入亦增加5.1%，主要是由於汽車交付量增加6.6%至80856輛，惟部分被汽車ASP下降1.3%所抵銷；分部毛利率為20.1%，按年跌3.1個百分點。智能電動汽車及AI等創新業務分部經營虧損31億元，由上季經營收益11億元轉盈為虧。此外，截至3月底，已在中國內地143個城市開業了490家汽車銷售門店。

期內研發開支按年增加33.4%至90億元。

小米擬進行新一輪回購，涉資不多於200億元

小米宣布，已採納於市場實施一項新股份購回計劃，公司可於未來12個月內購回總價值不超過200億港元公司B類普通股，直至2027年將舉行的股東周年大會結束為止，亦會於現有股份購回計劃於今年6月2日屆滿時生效。

現已斥約146億元購回共約4億股

截至本公告日期，公司已根據現有股份購回計劃以合共約146億港元購回共約4億股B類股份。

撰文：經濟通採訪組

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