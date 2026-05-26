跨境炒股 | 拆解境外券商存量「清退令」：技術天網已築成，全面圍堵資本外流

中證監上周五（22日）突然投下震撼彈，重罰老虎(US.TIGR)、富途(US.FUTU)及長橋三家境外券商的跨境展業問題，不但決定沒收三券商「境內外全部違法所得」，還聯合七部門聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，明確禁止境外券商繼續招攬內地用戶，至於現存內地用戶兩年內只許賣股不許買股，香港證監會同日跟進，勒令所有持牌法團須對內地投資者帳戶採取額外審查措施。

內地重錘監管打得外界措手不及，尤其是不少選擇「定投納指」的內地中產戶。政策一出，互聯網券商討論區哀鴻遍野，甚至出現不少黑色幽默。網上截圖顯示，有用戶在「富途牛牛」App討論區「招婚」，希望取得境外身份保住境外投資，亦有用戶以香港身份求偶。雖然婚姻及財產處理豈能兒戲，相關舉動開玩笑居多，但背後折射出市場對兩年清退限期的集體焦慮。

傳統機構境外肉身開戶海外投資仍有空間

中央為何選擇此時收網？分析指背後或涉及日益嚴峻的資本外流問題。據彭博數據統計，2025年有高達1.04萬億美元的資金非法流出內地，創下自2006年有數據統計以來的最大年度流出規模，這些主打跨境金融的互聯網券商，早期利用互聯網跨地域特點開放內地用戶下載，甚至有可能通過地下錢莊等方式幫助投資者繞過資本管制，成為外匯流失的巨大漏洞。

值得注意的是，互聯網券商並非內地投資者投資境外股票的唯一途徑，除了通過港股通、QDII及跨境理財通進行合法投資外，不少傳統金融機構在海外的實體目前仍允許內地人「肉身出境」辦理金融帳戶，利用每人每年5萬美元的額度匯出資金，再進行海外投資，雖然有關行為屬「打擦邊球」，但情況仍然可控。有不願離場的投資者考慮把股票轉移到允許跨境交易的境外銀行，也有人考慮把股票轉到其他不面向中國市場的互聯網券商，但應留意可能隨時再踩中監管紅線。

查稅新法雙劍合璧

如果了解事件脈絡，就會了解到有關措施並不是中央政府的突發重錘，而底層監管武器庫「金稅四期」與CRS（金融帳戶涉稅資訊自動交換標準）成熟後的必然結果。中國當局過往礙於缺乏對居民境外財產的有效監管，但自大數據系統與CRS對接後，已能從境外金融機構處大致掌握境內居民的海外收入情況，去年不少在內地的美股投資者反映收到了國稅局的補稅通知，與如今重罰境外券商，本質上就是一體兩面的全面堵截。

半新股或受資金清退潮衝擊

這場收網行動波及的資金規模極其龐大。中信証券預計，富途受影響的內地存量資產規模約1500億至1800億元，老虎證券約為450億至500億元。計及其他券商，整體市場受波及的資產總規模高達2000億至2500億元。即使在2022年底老虎、富途已禁止內地新用戶開戶，但最近港股IPO連連創下極高超購記錄，市場分析其主力仍來自這批內地資金。

兩千多億存量資金兩年內逐步清退，勢必引發港美股市場的結構性洗牌。首當其衝的自然是沒有在港股上市的美股中概，比如拼多多、愛奇藝和富途，而其次可能要輪到港股近期熱炒的半新股，比如剛剛被宣布進入科指成分股的智譜(02513)及Minimax(0010)。據中金分析師預計，老虎、富途及長橋持倉智譜高達13億元，持倉Minimax約7億元，全部拋售所需的交易天數分別約0.9天和0.6天，另外還須計及短期的心理衝擊和即將來臨的股東解禁期。

撰文：經濟通市場組記者楊英傑

【你點睇？】黎家盈隨神舟二十三號升空，成為首位港產太空人，你認為香港未來應否投放更多資源發展航天科技？► 立即投票