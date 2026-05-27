  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

開市Go | 美伊霍峽再起烽煙，中國傳限AI人才出境，小米季績倒退仍略勝預期

27/05/2026

要聞盤點

 

1、受人工智能基礎建設需求持續爆發，美股周二（26日）走勢向好。其中納指大升1.19%，報26656.18點，標指揚升0.61%，報7519.12點，兩者均創盤中及收市新高，而道指則微跌0.23%，報50461.68點。記憶體大廠美光科技(US.MU)成為盤中最大亮點，在大行唱好下股價狂飆19.3%，總市值歷史性首度突破1萬億美元大關。

 

2、美伊在霍爾木茲海峽附近發生衝突，伊斯蘭革命衛隊稱向進入領空的美國F-35戰鬥機和數架無人機開火，美國方面則否認通過「自由計劃」重啟霍爾木茲海峽護航行動。伊朗最高領袖穆傑塔巴表示，戰後美國在中東的軍事基地將不再安全。

 

3、受中東地緣政治局勢緊張及通脹升溫憂慮拖累，美國5月份消費者信心指數回落至93.1，較上月微跌0.7點。儘管數據錄得按月跌幅，但仍略高於市場原先預期的92。

 

4、據《彭博》引述知情人士透露，中國擴大限制人才出境措施，被視為對國家具有戰略重要性的人才，包括初創企業創始人、研究人員和高管，在出境前需要取得相關部門的批准，據報中國目前正將目光鎖定在人工智能領域。

 

5、據德國《商報》引述歐盟委員會消息人士報道，歐盟正計劃對Alphabet旗下谷歌(US.GOOG)處以高達數億歐元的巨額反壟斷罰款。預計該處罰決定將於今年夏季休會前正式公布，這將成為歐盟自實施《數碼市場法》以來開出的最高金額罰款。

 

6、貝萊德亞太區全球固定收益主管Navin Saigal指出，在新任主席沃什的領導下，聯儲局實際上可能有充分的理由選擇減息，而非迎合主流的加息預期。

 

7、美國貿易代表稱將「很快」啟動設立美中貿易理事會的程序，重申理事會的目標是推動兩國至少300億美元「非敏感商品」的關稅下調。

 

8、歐洲央行首席經濟學家表示，6月可能上調季度通脹預期。荷蘭央行行長稱，歐洲央行將「竭盡所能」確保通脹率降至目標。

 

焦點股

 

存儲晶片概念：兆易創新(03986)
　- 　美光科技市值突破1萬億美元，瑞銀預計其股價未來一年可能翻倍

 

小米(01810)
　- 　首季經調整淨利潤按年跌43%至60.7億人幣略勝預期，收入跌11% 　

　 

名創優品(09896)
　- 　首季純利升2倍至12.5億人幣，經調整淨利潤跌5.9%

 

小馬智行(02026)
　- 　首季經調整淨虧損擴大至4086萬美元，上調自動駕駛出行服務收入目標至超過3500台

 

鷹普精密(01286)
　- 　折讓13.6%先舊後新配股淨籌5.4億擴產AI數據中心

 

深演智能(02723)
　- 　超購5479倍一手分配率1%，暗盤升1.68倍，上限定價今日掛牌

 

華曦達(00901)
　- 　超購1971倍一手分配率2%，暗盤升近94%，今日掛牌

 

雲英谷科技(03310)
　- 　超購3559倍一手分配率3%，暗盤升逾20%

 

 

油金報價

 

紐約期油下跌0.68%，報93.25美元/桶

布蘭特期油下跌0.35%，報96.30美元/桶

黃金現貨上升0.33%，報4522.36美元/盎司

黃金期貨上升0.42%，報4554.15美元/盎司

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

434.000

異動股

06188

迪信通

0.820

異動股

01828

富衛集團

29.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06188 迪信通
  • 0.780
  • 01828 富衛集團
  • 29.640
  • 01735 中環新能源
  • 8.420
  • 00968 信義光能
  • 2.690
  • 01986 彩客新能源
  • 1.120
股份推介
  • 06160 百濟神州
  • 180.300
  • 目標︰$197.80以上
  • 01478 丘鈦科技
  • 9.320
  • 目標︰--
  • 02418 德銀天下
  • 3.280
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 18.970
  • 目標︰$20.00
  • 00700 騰訊控股
  • 434.400
  • 目標︰$560.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 434.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.100
  • 03750 寧德時代
  • 698.000
  • 00981 中芯國際
  • 84.600
  • 00992 聯想集團
  • 18.970
報章貼士
  • 01211 比亞迪股份
  • 90.400
  • 目標︰$102.00
  • 01055 中國南方航空股份
  • 3.870
  • 目標︰$5.00
  • 00699 均勝電子
  • 17.720
  • 目標︰$22.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/05/2026 13:55  據報證監會突擊搜查建銀國際及中信建投國際的香港辦公室，涉及IPO上市違規行為

27/05/2026 13:13  《異動股》石藥集團午後急跌8%，首季純利跌42%收入跌8%

27/05/2026 12:50  《午市前瞻》環球狂歡港股獨缺利好，名創優品收入勁惟利潤率亮紅燈

27/05/2026 13:50  政府：5月31日起起提供液化石油氣燃料補貼，為期兩個月

27/05/2026 12:07  外圍晶片狂歡難帶挈港股，恒指半日跌217點報25382，聯想升不停

27/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出9.68億元，買聯想集團沽騰訊

27/05/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】小米績後大行目標變動不大，大和首次追蹤壁仞科技

27/05/2026 11:35  《財資快訊》美電升報7.8358，隔夜拆息較上日微升11基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 法拉利向教宗展示公司首款純電動車，惟意大利股價跌逾8%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

據報證監會突擊搜查建銀國際及中信建投國際的香港辦公室，涉及IPO上市違規行為新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

小米 | FOCUS | 股價腰斬財報減速，小米生態借「家」築底新文章
品味生活
生活
人氣文章

財智談．陳家揚

財務自由的尊嚴
人氣文章

快樂退休．曾智華

唔使睇醫生的醫生 新文章
人氣文章

搵食地圖

端午粽優惠2026︱國金軒黑松露珍菌粽65折＋翠亨村53折送餐飲券＋逸東軒鮑魚瑤柱裹蒸粽86折
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

婚姻的清醒與沉溺：心軟的那一刻，才是答案
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

常被忽略的添加劑：酸度調節劑！營養師拆解磷酸鈉的危害 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
蛋白質的迷思 │ 預防肌少症餐餐都要狂食蛋白質？分量與腸道健康才是關鍵 
人氣文章
名人保養｜31歲TVB小生林正峰內地爆紅，顏值升級網民大讚帥到看呆新文章
人氣文章
器官捐贈｜40歲男中風腦死捐6器官，成功救6人聯合醫院首辦告別禮致敬 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2026 15:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2026 15:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2026 15:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/05/2026 15:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/05/2026
外圍經濟 | 法拉利向教宗展示公司首款純電動車，惟意大利股價跌逾8%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

賴清德堅持親美抗中，終究飛蛾撲火

26/05/2026 12:02

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達...

24/05/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區