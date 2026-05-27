盤前攻略｜美光暴升兩成港股大市難受益，熊證積累或引好友反撲

美伊協議憧憬回升後，市場風險胃納上升，資金重新追捧熱炒晶片板塊，隔晚存儲系晶片集體大升，主因瑞銀上調美光目標價至一倍以上的1600美元，刺激美光股價暴升近兩成，費城半導體指數大升逾5.5％。三大指數個別發展；道指跌118點報50461，納指升312點報26656，標普升45點報7519。

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*罰款落地風險降富途老虎報復彈*

中概股個別發展；阿里巴巴跌0.41％報129.47美元，拼多多升2.24％報96.64美元，京東跌1.74％報29.99美元，百度跌0.75％報126.83美元，網易升5.83％報123.34美元，嗶哩嗶哩升3.19％報17.78美元，萬國數據跌2.94％報33.99美元，金山雲跌8.37％報13.03美元，理想跌0.06％報15.88美元，蔚來升1.15％報5.26美元，小鵬升6.16％報16.55美元，貝殼升0.61％報16.50美元，富途勁彈20.00％報107.70美元，老虎升14.91％報5.01美元。

ADR較港股造價微升；騰訊(00700)ADR較港股高0.21％，折合439.9港元；小米(01810)ADR較港股高1.64％，折合30.2港元；美團(03690)ADR較港股高0.04％，折合78.8港元；友邦(01299)ADR較港股高0.30％，折合84.6港元；滙控(00005)ADR較港股高0.97％，折合146.9港元；港交所(00388)ADR較港股低0.06％，折合405.4港元。

*港股觀望牛熊線下方承接力度*

昨晚恒指夜期跌18點報25508，較現貨低水91點。受惠美股胃納回升帶動，亞洲區股市普遍造好，日股現升1％，韓股受惠存儲概念抽升超4％。港股維持掙扎，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25563，跌29點，較恒指現貨低水36點，恒指開市料輕微下跌。

瑞銀在美光股價高水仍給予較現價溢價逾倍目標價，立即提升市場對記憶體股長升長有的信心，帶動環球晶片股熱炒，預計港股晶片股可望受惠跟升。但誠然港股之中更多為軟件股份，記憶體供應緊張反而構成利淡，港股或反而受累。近日港股在250天線（約25638）上爭持，尤其北水在富途及老虎捱罰後有收水意欲，觀望目前風險下降後能否扭轉資金偏淡預期，吸引資金在250天線下方重新部署，即今日大市成交維持高企，並且不能失守25200，才能證明資金承接力度足夠。

參考恒指牛熊證街貨分布，昨日爭持市況牛倉街貨量變化不大，僅25300上方有少量街貨新增；相對上熊倉較為進取，25900至25999淨增415張對應期指張數至1050張，成為最多新增及最重貨區域，如市況維持回暖加上熊證街貨持續累積，或有機會成為大市向上反撲誘因，觀望今日港股資金取態。

撰文：經濟通市場組

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