名創優品 | 首季經調整少賺6%，股價急插逾半成破底，仍未宜沾手？

生活風格連鎖店名創優品(09896)昨日（26日）收市後公布業績，首季純利按年升2倍至12.5億元人民幣，收入升28.5%至56.9億元人民幣，惟經調整淨利潤跌5.9%至5.5億元人民幣，毛利率亦跌0.9個百分點至43.3%。雖然管理層認為集團估值尚未反映真正內在潛力，並計劃視乎市況進行股份回購，但今早（27日）股價仍最多跌逾7%低見23.96元，創52周新低，看來仍未宜沾手。

名創優品成都旗艦店（截自集團網頁）

首季純利按年升2倍收入增28.5% 經調整淨利潤跌5.9%

名創優品公布，截至2026年3月31日止首季純利12.5億元人民幣，按年升2倍。每股基本盈利1.03元人民幣。期內收入56.88億元人民幣，升28.5%；剔除匯兌損益的經調整淨利潤6.33億元人民幣，升8.1%。股東應佔經調整淨利潤5.52億元人民幣，跌5.9%。毛利24.6億元人民幣，升25.8%。由於名創優品品牌中毛利率較高的海外業務的收入佔比有所下降等因素，毛利率下降0.9個百分點至43.3%。海外收入佔名創優品品牌收入的37.5%，相對去年同期為39%。

首季名創優品品牌的收入增長26.6%至51.7億元人民幣，中國內地收入增長29.6%，自2025年3月季度以來連續第五個季度按年加速增長，受惠於高個位數同店銷售增長，海外市場收入增長21.9%，受低個位數同店銷售增長帶動。旗下潮玩品牌TOP TOY收入增長51.4%至5.1億元人民幣，延續在潮玩行業的強勁增長勢頭。

截至今年3月31日，公司的門店總數達到8565家，按年淨增797家。當中，MINISO品牌總計8210家門店，按年增加722家；TOP TOY品牌總計355家門店，按年增加75家。

名創優品：估值尚未反映真正內在潛力 視乎市況進行股份回購

名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富表示，集團季度的出色表現充分驗證正穩步向好的發展態勢，4月宣布將增持股份正是基於對公司發展前景的堅定信心。他認為，集團目前的估值尚未反映其真正的內在潛力。邁入2026年下半年，將持續深化全球化及IP戰略，通過不斷優化產品組合、升級擴張門店網絡，以及藉助多維度的IP矩陣推動高質量增長。集團正堅定而有目標地朝著長遠目標邁進。

名創優品首席財務官張靖京表示，於2026年4月及5月，集團派發了1.16億美元的現金股息，使得自2020年美國首次公開發售以來，集團向股東返還的總額達到62億元人民幣。他認為公司股價一直低於其內在價值，公司亦計劃視乎市況進行股份回購。展望未來，將繼續實行嚴格的成本控制和審慎的預算管理，在推動業務增長的同時，持續為股東帶來穩定且可預期的回報。

目前美國已成為名創優品出海的戰略市場。針對美國關税以及通脹壓力對公司的影響，葉國富回應指，兩件事對名創優品都是機遇。名創優品在美國的價格帶在5美元到25美元，在這個區間消費者買單的驅動力是IP（具有商業價值的創意內容或品牌）情感認同，是「我喜歡這個我要買」，而不是在做價格比較。一個想買特定IP周邊的消費者不會因為價格小幅上浮就放棄，這跟普通百貨零售有本質的區別。

名創優品紐約旗艦店（截自集團網頁）

高盛：市場仍擔憂成本上漲風險 降目標價至41.2元

高盛發表研報指，名創優品公布的首季業績與先前發布的盈利預告一致，並超出先前的指引和該行預測。然而，其美國預託證券(ADR)價格出現負面反應，因市場仍然擔憂成本上漲風險，尤其是在海外市場；這也與管理層維持不變的業績指引以及更側重於後期增長的淨利潤增長策略相符。正面的一面是，儘管中國國內市場需求波動較大，名創優品的大型/升級門市模式運作良好，管理層正將此策略推廣至包括墨西哥和印尼在內的其他主要市場。美國新門市模式也展現出良好的投資報酬期。線下門市模式的強勁執行力以及靈活的SKU調整策略，可望在短期不確定性的背景下支撐長期增長。

不過，高盛調整了名創優品2026至2028年業績預期，淨利潤（不含匯率影響）預計平均下降2%。預計2026年銷售額年增16.5%，調整後營業利潤（不含匯率影響）年增8%，惟預計第二季面臨壓力，將其港股目標價由42港元降至41.2港元，美股目標價由21.3美元降至21.2美元，維持「買入」評級。

熊麗萍：行業非市場焦點兼公司IP不起眼 股價走勢差未宜沾手

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，名創優品業務與泡泡瑪特(09992)類似，後者近期股價表現亦差，名創優品更難有好表現。泡泡瑪特起碼IP發展較明顯，名創優品IP範圍較窄，現時市場焦點亦不在此類行業，暫不宜沾手。另外，泡泡瑪特有幾個系列IP，名創優品的IP則沒明顯主線，惟數量夠多，某個IP表現差，也有另一個可彌補，理論上風險較小，但問題在於不起眼，故其股價走勢比泡泡瑪特更差，泡泡瑪特間中也有些反彈，名創優品走勢仍明顯向下，不要隨便去撈底。而此類股份除非在業務上有新元素，例如泡泡瑪特若突然推出一個為市場受落的IP，否則難有炒作借口，不會有人鎖死資金去等，現時更多資金集中於人工智能方面，令強者愈強，弱者愈弱，故一日未見資金流入都未可吼。

名創優品半日跌6.24%收報24.34元，連跌兩日，累積跌幅8.63%，成交1.54億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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