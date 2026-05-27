  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

異動股｜小米升3％，首季經調整淨利按年跌43％仍略勝預期

27/05/2026

　　小米(01810)現價升2.8％，報30.6元，該股成交約4081萬股，涉資12.18億元。

 

異動股｜小米升3％，首季經調整淨利按年跌43％仍略勝預期

（官網圖片）

 

　　集團公布，截至2026年3月31日止首季純利47.23億元人民幣，按年跌56.8％，每股基本盈利0.18元；非國際財務報告準則計量經調整淨利潤按年跌43.1％至60.72億元人民幣，略好過市場預期的58.3億元人民幣。

 

　　期內收入991.4億元人民幣，跌10.9％；毛利率22%，按年減少0.8個百分點。「手機xAIoT」分部收入793億元人民幣，按年減少14.5％；分部毛利率為22.5％，按年減少0.3個百分點。

 

*智能手機毛利率跌2.3個百分點*

 

　　智能手機收入按年減少12.5％至443億元人民幣，主要是由於智能手機出貨量減少19.2％，惟部分被智能手機ASP上升8.2％所抵銷；IoT與生活消費產品收入按年減少23.7％至247億元人民幣；互聯網服務收入按年增加4.3％至95億元人民幣。

 

　　智能手機毛利率按年下降2.3個百分點至10.1％，主要是由於核心零部件價格上漲及中國內地競爭加劇所致。

 

　　智能電動汽車及AI等創新業務分部收入按年增加6.9％至199億元人民幣，其中智能電動汽車收入亦增加5.1％，主要是由於汽車交付量增加6.6％至80856輛，惟部分被汽車ASP下降1.3％所抵銷；分部毛利率為20.1％，按年跌3.1個百分點。智能電動汽車及AI等創新業務分部經營虧損31億元人民幣，由上季經營收益11億元人民幣轉盈為虧。期內研發開支按年增加33.4％至90億元人民幣。

 

　　現時，恒生指數報25595，跌3點或跌不足0.1％，主板成交近364億元。國企指數報8579，升2點或升不足0.1％。恒生科技指數報4992，升46點或升0.9％。

 

撰文：經濟通市場組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

434.000

異動股

06188

迪信通

0.820

異動股

01828

富衛集團

29.520

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06188 迪信通
  • 0.760
  • 01828 富衛集團
  • 29.680
  • 01735 中環新能源
  • 8.440
  • 00968 信義光能
  • 2.690
  • 01986 彩客新能源
  • 1.120
股份推介
  • 06160 百濟神州
  • 180.300
  • 目標︰$197.80以上
  • 01478 丘鈦科技
  • 9.310
  • 目標︰--
  • 02418 德銀天下
  • 3.280
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 18.970
  • 目標︰$20.00
  • 00700 騰訊控股
  • 434.400
  • 目標︰$560.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 434.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.100
  • 03750 寧德時代
  • 698.500
  • 00981 中芯國際
  • 84.350
  • 00992 聯想集團
  • 18.970
報章貼士
  • 01211 比亞迪股份
  • 90.350
  • 目標︰$102.00
  • 01055 中國南方航空股份
  • 3.870
  • 目標︰$5.00
  • 00699 均勝電子
  • 17.720
  • 目標︰$22.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/05/2026 13:55  據報證監會突擊搜查建銀國際及中信建投國際的香港辦公室，涉及IPO上市違規行為

27/05/2026 13:13  《異動股》石藥集團午後急跌8%，首季純利跌42%收入跌8%

27/05/2026 12:50  《午市前瞻》環球狂歡港股獨缺利好，名創優品收入勁惟利潤率亮紅燈

27/05/2026 13:50  政府：5月31日起起提供液化石油氣燃料補貼，為期兩個月

27/05/2026 12:07  外圍晶片狂歡難帶挈港股，恒指半日跌217點報25382，聯想升不停

27/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出9.68億元，買聯想集團沽騰訊

27/05/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】小米績後大行目標變動不大，大和首次追蹤壁仞科技

27/05/2026 11:35  《財資快訊》美電升報7.8358，隔夜拆息較上日微升11基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 法拉利向教宗展示公司首款純電動車，惟意大利股價跌逾8%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

據報證監會突擊搜查建銀國際及中信建投國際的香港辦公室，涉及IPO上市違規行為新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

小米 | FOCUS | 股價腰斬財報減速，小米生態借「家」築底新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

欲望的代價與情感的毒性：暑期「搵快錢」陷阱與年輕人毫無藉口的反思新文章
人氣文章

玩樂假期

太古糖145周年︱百年品牌見證港人飲食文化＋細數經典包裝設計＋快閃免費派方糖公仔禮品包新文章
人氣文章

財智談．陳家揚

財務自由的尊嚴
DIVA CHANNEL
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

2026年六月星座塔羅運程預測：為你揭示工作、情感與健康的啟示
人氣文章

先行入手．Onki Chan

韓國女團最強武器! TWICE Sana加持Polo Play包包誓成今夏大熱
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

LED面罩有用嗎？如何挑選、使用秘訣，在家躺著就能抗老！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
器官捐贈｜40歲男中風腦死捐6器官，成功救6人聯合醫院首辦告別禮致敬 新文章
人氣文章
葡萄胎還可以生育嗎？懷孕初期異常出血要警惕
人氣文章
當造素食譜：蓮藕快炒爽脆甜美 夏日必食推介新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2026 16:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2026 16:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2026 16:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/05/2026 15:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/05/2026
外圍經濟 | 法拉利向教宗展示公司首款純電動車，惟意大利股價跌逾8%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊戰削弱特朗普MAGA基本盤

26/05/2026 18:41

中東戰火

賴清德堅持親美抗中，終究飛蛾撲火

26/05/2026 12:02

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達...

24/05/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區