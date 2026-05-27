異動股｜小米升3％，首季經調整淨利按年跌43％仍略勝預期

小米(01810)現價升2.8％，報30.6元，該股成交約4081萬股，涉資12.18億元。

（官網圖片）

集團公布，截至2026年3月31日止首季純利47.23億元人民幣，按年跌56.8％，每股基本盈利0.18元；非國際財務報告準則計量經調整淨利潤按年跌43.1％至60.72億元人民幣，略好過市場預期的58.3億元人民幣。

期內收入991.4億元人民幣，跌10.9％；毛利率22%，按年減少0.8個百分點。「手機xAIoT」分部收入793億元人民幣，按年減少14.5％；分部毛利率為22.5％，按年減少0.3個百分點。

*智能手機毛利率跌2.3個百分點*

智能手機收入按年減少12.5％至443億元人民幣，主要是由於智能手機出貨量減少19.2％，惟部分被智能手機ASP上升8.2％所抵銷；IoT與生活消費產品收入按年減少23.7％至247億元人民幣；互聯網服務收入按年增加4.3％至95億元人民幣。

智能手機毛利率按年下降2.3個百分點至10.1％，主要是由於核心零部件價格上漲及中國內地競爭加劇所致。

智能電動汽車及AI等創新業務分部收入按年增加6.9％至199億元人民幣，其中智能電動汽車收入亦增加5.1％，主要是由於汽車交付量增加6.6％至80856輛，惟部分被汽車ASP下降1.3％所抵銷；分部毛利率為20.1％，按年跌3.1個百分點。智能電動汽車及AI等創新業務分部經營虧損31億元人民幣，由上季經營收益11億元人民幣轉盈為虧。期內研發開支按年增加33.4％至90億元人民幣。

現時，恒生指數報25595，跌3點或跌不足0.1％，主板成交近364億元。國企指數報8579，升2點或升不足0.1％。恒生科技指數報4992，升46點或升0.9％。

撰文：經濟通市場組

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