小米 | 首季經調整少賺43%仍勝預期，兼啟動最多200億元回購，股價先升後急跌仍未可吼？

小米(01810)昨日（26日）收市後公布業績，首季經調整淨利潤按年跌43%至60.7億元人民幣，收入跌11%至991.4億元人民幣，均略勝市場預期，公司又啟動新一輪12個月內回購計劃，最多涉資200億港元。不過，有大行指其記憶體成本壓力可能在第二季加劇，令智能手機利潤增長進一步受壓， 而在人工智能(AI)方面又要投入大量研發費用。小米今日（27日）早段曾升約3%，其後卻倒跌，至中午小米宣布旗下MiMo-V2.5系列大模型最多減價99%，股價跌幅進一步擴大，最終急插逾4%創52周新低，難道仍未到吸納時候？

（AP圖片）

首季經調整淨利潤跌43%收入跌11% 擬購回不超過200億元B類普通股

小米公布，截至2026年3月31日止首季純利47.23億元人民幣，按年跌56.8%，每股基本盈利0.18元人民幣；非國際財務報告準則計量經調整淨利潤按年跌43.1%至60.72億元人民幣，略好過市場預期的58.3億元人民幣。期內收入991.4億元人民幣，跌10.9%，略好於市場預期的988.51億元人民幣；毛利率22%，減少0.8個百分點。「手機xAIoT」分部收入793億元人民幣，減少14.5%；分部毛利率為22.5%，減少0.3個百分點。當中智能手機收入減少12.5%至443億元人民幣，主要由於智能手機出貨量減少19.2%，惟部分被智能手機平均售價(ASP)上升8.2%所抵銷，分部毛利率下降2.3個百分點至10.1%，主要由於核心零部件價格上漲及中國內地競爭加劇；IoT與生活消費產品收入減少23.7%至247億元人民幣，主要因國家補貼退坡影響內地收入，但境外市場智能電視及平板銷售增長部分抵銷跌幅；互聯網服務收入增加4.3%至95億元人民幣。

而智能電動汽車及AI等創新業務分部收入按年增加6.9%至199億元人民幣，其中智能電動汽車收入增加5.1%至190億元人民幣，主要由於汽車交付量增加6.6%至80856輛，惟部分被汽車ASP下降1.3%所抵銷；分部毛利率為20.1%，跌3.1個百分點。智能電動汽車及AI等創新業務分部經營虧損31億元人民幣，由上季經營收益11億元人民幣轉盈為虧。期內研發開支增加33.4%至90億元人民幣。

另小米宣布，已採納於市場實施一項新的股份購回計劃，公司可於未來12個月內購回總價值不超過200億港元公司B類普通股，直至2027年將舉行的股東周年大會結束為止，會於現有股份購回計劃於今年6月2日屆滿時生效。截至本公告日期，公司已根據現有股份購回計劃以合共約146億港元購回共約4億股B類股份。

盧偉冰：料內存漲價第三季起放緩 新車型今年內肯定會上市

小米首季經調整利潤按年大跌43%，記憶體（內存）價格高企令手機業務毛利率受壓是盈利下滑主因。小米集團總裁盧偉冰在業績電話會上表示，面對存儲漲價周期，公司不能簡單將成本上漲轉嫁給消費者，而要通過產品矩陣升級和軟件優化，在規模和利潤間取得平衡。他透露，小米的應對策略包括：在新的成本結構下重新進行產品定位；動態平衡價格、規模和品類——去年第三季預判超長周期後，內部決定老產品不漲價，要做「最後一個漲價、漲幅最小的企業」；以及改善產品結構、提升手機均價(ASP)，對沖規模下降帶來的收入波動。他預計，內存價格今年首兩季急漲後，將於第三季起呈現「緩漲」，但整個產業需適應成本高企的新常態，不要指望短期內有明顯回落。

電動車業務方面，盧偉冰澄清，目前路上運行的測試車並非外界猜測的YU9（網傳已更名「崑崙N3」），新車型「今年內肯定會上市，有非常多的創新，競爭力非常強」。早前小米發布的YU7 GT和YU7新標準版中，超過一半用戶選擇了42.99萬元人民幣的大滿配版本。另盧偉冰強調，小米經營結構持續多元化：手機業務毛利貢獻從31%降至20%，IoT產品升至24%至28%，汽車貢獻25%。整體毛利結構更穩健，有效緩衝單一業務波動。他又表示，今年將是AI手機元年，預計7、8月發布新一代操作系統，未來希望提供跨端AI服務，打通手機、穿戴設備、汽車、平板等終端。他認為，AI與物理世界深度融合是智能科技的下一站，小米擁有10億級硬件生態入口，有機會成為AI時代的引領者。

（小米汽車網頁截圖）

摩通：次季記憶體成本壓力或加劇 未來三年AI研發投資最少600億人幣

摩通發表研究報告指，小米第一季業績大致符合預期，在核心業務面臨嚴峻環境下，小米的執行表現比預期更好，由於提高價格和調整產品組合（減少低端產品貢獻），智能手機毛利率得到保護。不過，記憶體成本壓力可能在第二季加劇，對智能手機利潤增長造成進一步壓力，惟相信智能手機毛利率將在第二季觸底（約8%），然後從第三季開始溫和復甦。另預計2026年IoT收入將輕微下跌（按年跌2%），因為國內需求疲軟抵銷了海外市場貢獻的上升。此外，小米1月至4月交付超過11萬輛電動車，遠低於公司55萬輛年度交付目標；要達到年度目標，需要在今年餘下時間每月交付5.5萬輛以上，超過小米2025年12月約5萬輛的紀錄月度出貨量。

摩通預期小米研發費用在2026年將達到400億元人民幣以上（意味著按年增長20%以上），由於在人工智能計劃上的更高投資（未來三年在人工智能研發投資最少600億元人民幣）。由於大量研發費用用於人工智能模型和生態系統開發，相信營運利潤率在2026年可能面臨壓力（預期2026年為5%，對比2025年的7.5%），維持「中性」評級，目標價維持35元不變。

中信里昂亦指，小米第一季業績符合預期，總收入及經調整淨利潤按年分別下跌11%及43%至991億及61億元人民幣，主要受到智能手機及AIoT行業環境挑戰所拖累。電動車銷售亦因停產第一代SU7而放緩。相信2026年對小米而言仍將是艱難的一年。智能手機加AIoT將持續受高元件成本及需求疲弱影響，但電動車交付量應隨新車型推出而反彈，並達到全年55萬輛。預測2026年第二季總收入及經調整EBIT分別按年下降3%及49%，下降幅度於下半年應會收窄，維持「優於大市」評級及41元目標價。

花旗：近期催化劑包括第三季推YU9 瑞銀：下調盈測降目標價至34.5元

花旗則指，小米第一季調整後淨利潤符合花旗及彭博預期。收入和毛利率大致符合預期，但營運開支低於預期。管理層在業績會上強調三大重點：首先，記憶體成本上升周期將持續較長時間且幅度較大，預計將持續至2027-2028年，小米將通過提高平均售價來抵銷銷量波動，以保持總毛利潤的可控性；其次，展望未來幾個季度，隨著新車交付量增加、GT版本提升平均售價以及供應鏈成本降低，毛利率有望改善，而電動車海外銷售將於2027年下半年推出；第三，2026年人工智能投資預算為160億元人民幣，可能根據業務發展和供應限制情況向上調整。花旗維持小米智能手機出貨量預測，2026-2028年分別為1.35億、1.4億和1.45億部，電動車出貨量預測分別為55萬、80萬和95萬輛，維持「買入」評級，目標價維持37元不變。近期催化劑可能包括電動車出貨量回升、YU9在第三季推出等。

瑞銀表示，小米首季收入991億元人民幣，按年跌10.9%，按季降15.2%，仍較該行預期高出3.3%，並大致符合市場預期。非國際財務報告準則純利為61億元人民幣，分別勝於該行及市場預測11.7%及7.5%。小米預期記憶體成本升幅將在第三季放緩，惟升勢仍將持續至2027/28年。小米承諾不會單純提高現有型號的平均售價，而是透過推出配備具吸引力功能的新產品及繼續向高端市場轉移。另外，管理層有信心達成2026財年交付55萬輛電動車的目標。該行將小米目標價由36元下調至34.5元，維持「中性」評級，調降公司2026及2027年經調整每股盈測25%及28%，並將核心盈測分別下調15%和14%。

小米MiMo-V2.5系列大模型API永久降價 減幅最多99%

值得一提，小米宣布，旗下MiMo-V2.5系列大模型API永久降價，減幅介乎57%至99%，並於今日凌晨生效，全球同步調整。小米網站顯示，是次降價涵蓋MiMo-V2.5和MiMo-V2.5 Pro兩個版本。其中減幅最多為MiMo-V2.5 Pro輸入緩存命中價格，每百萬tokens由2.8元人民幣（256K至1M）降至0.025元人民幣，減幅高達99.11%，而少於256K，則由1.4元人民幣減至0.025元人民幣，減幅達98.21%。輸出價格方面，分別由42元人民幣及21元人民幣，下調至6元人民幣，減幅分別為85.71%及71.43%。

除API價格外，Token Plan計費體系亦進行優化，將加量不加價，用量提升至原來的5至8倍，同時引入套餐Credits升級。

熊麗萍：小米最好時間應已過去 先要確保業務不再受成本拖累

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，人工智能發展刺激芯片需求，南韓兩隻記憶體股份三星電子及SK海力士股價爆升，大家都估計到一定會加重手機及個人電腦(PC)等用家成本，不過，成本加重不等於一定受很大壓力，譬如聯想(00992)績前大家都憂慮其成本壓力，問題在於其售價能夠提升，明顯沒受影響，但小米目前仍受影響，當然若看今次業績，小米每部手機平均價格已提高，抵銷部分成本上升壓力，惟手機毛利率也只稍高於10%，而記憶體目前仍很難降價，不再升已屬好事，故小米要靠自己在手機設計或功能等方面著手，以令機價提高，同時要確保有人買，這確有困難。其實，市場對小米業績差已有預期，最終若干「大數」包括毛利率都比預期略為理想，但不代表股價一定會升，因大家都在看其前景因素。小米最好的時間應已過去，目前先要確保現有業務不受進一步拖累，再看下一步有否新元素。

熊麗萍又指，之前市場憧憬小米除了手機業務，另一大增長點來自汽車，但汽車消息已慢慢消化，現時最重要看如何交付，希望下半年隨著YU9推出，交付會有好轉，小米亦未有調整全年交付55萬部的目標，但就算交付達標，相信對股價沒有太大帶動作用。

小米今日跌4.57%收報28.4元，成交82.69億元。其他科技股亦普遍向下，阿里巴巴(09988)跌2.59%報124.3元，騰訊(00700)跌1.05%報434.4元，美團(03690)跌1.4%報77.7元，京東(09618)跌1.94%報116.3元，快手(01024)跌1.14%報45.28元，惟百度(09888)升0.16%報128.2元，網易(09999)升3.22%報195.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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