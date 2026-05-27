港股 | 午市前瞻 | 環球狂歡港股獨缺利好，名創優品收入勁惟利潤率亮紅燈

資金重新追捧熱炒晶片板塊，隔晚存儲晶片集體大升，美光股價更暴升近兩成，今早（27日）日股韓股台股都錄得顯著升幅，然而惟對硬件股佔比不高的港股未獲邀請參加「狂歡派對」，盤中更隨A股下跌，恒生指數半日報25382，跌217點或0.8%。恒生中國企業指數報8489，跌87點或1%。恒生科技指數報4935，跌11點或0.2%。主板成交超過1701億元，港股通淨流入16億元。

聶振邦：非法境外炒股未必影響恒指大勢

市場憧憬美國與伊朗最終達成停戰協議，華爾街晶片股繼續熱炒，以科技股為主的納指升逾1%，亞太主要股市日韓台今早維持強勢，韓股盤中升近半成。雖然港股晶片相關股受惠逆市升，惟無法扭轉港股近期弱勢，高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，雖然市場憧憬中東局勢好轉，惟環球股市聚焦AI及晶片股，但港股在方面相對受惠不多。雖然恒指權重科技股亦有涉獵AI及晶片，但收入佔比不高，股價難炒起。而當炒的二三線AI及晶片股並非藍籌，股價升幅對指數無甚影響。儘管部分AI新貴獲納入恒指科技成份股，並將於下月生效，惟對恒生指數同樣起不了作用。

聶振邦認為，港股除了在AI及晶片方面相對韓股台股遜色外，近期美匯走強，人民幣偏軟，中資股價受壓同樣不利港股。另外，內地近日打擊非法境外炒股，市場氣氛多少受到影響，儘管該政策對恒指走勢影響不大。聶振邦解釋，內地資金可以通過港股通買賣權重股及較主流的股票，因此無法通過港股通交易的股票才會收影響，同理新規對半新股交易影響亦較大。

聶振邦指，雖然港股現時沒有利好消息刺激股市大升，惟同樣看不到利淡因素進一步推低港股，他建議先觀察恒指跌至25200點是否有支持。不過聶振邦認為，除非外圍局勢進一步惡化，否則恒指跌穿25000點的機會不大，而上方阻力維持在25800至26000點。

消費內捲以價換量，名創優品股價創年半低

名創優品(09896)首季純利12.5億元人民幣，按年升2倍。期內收入56.88億元人民幣，升28.5%；剔除匯兌損益的經調整淨利潤6.33億元人民幣，升8.1%。股東應佔經調整淨利潤5.52億元人民幣，按年跌5.9%。截至今年3月31日，公司的門店總數達到8565家，按年淨增797家。當中，MINISO品牌總計8210家門店，按年增加722家；TOP TOY品牌總計355家門店，按年增加75家。

雖然名創優品的創始人、主席兼首席執行官葉國富表示，季度的出色表現，充分驗證正穩步向好的發展態勢。不過集團股價今早遇壓，盤中最多曾挫7.7%，失守24元，見自2024年9月以來最低。聶振邦表示，名創優品首季收入雖然按年錄得較可觀的增長，惟市場更多著眼於其盈利能力。皆因收入增長可透過平價促銷達到增長目標，惟銷售增長的背後往往是建基於犧牲盈利帶來的效果，就如部分電動車企減價促銷的手法一樣。因此，雖然名創首季純利增長看似不錯，但剔除非經常項目收益後，集團經調整利潤按年倒退，引發市場對其利潤率下降的擔憂，股價受壓可以理解。

聶振邦認為，名創優品隨著新消費股光環漸退，加上首季業績不理想，預料股價仍有壓力。聶振邦提到名創優品股價在2024年9月曾跌至20元（除淨前），惟當天股價低位反彈，最終收市重上25元左右，相當於除淨後約23.5元，與今天低位23.96元相差不遠，現價相對合理。不過現時資金集中炒作晶片股，新消費板塊吸引力不大，預料名創股價反彈不易。聶振邦又提醒，不排除名創股價跟隨大市下試22元才有初步支持，投資者宜謹慎。

撰文：經濟通通訊社市場組

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