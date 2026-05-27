花旗：下調今年底恒指目標至29600點，升保險板塊評級至「增持」

花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，該行將今年底恒生指數目標由早前的30000點下調至29600點，2027年上半年底目標為30500點，並指由於2027年恒生指數每股盈利增長預期下調0.4個百分點至11.9%，該行將2026年底的指數目標下調了1.3%。

花旗集團中國股票策略師劉顯達（左）（吳仲賢攝）

他指出，該行將保險板塊的評級從「中性」上調至「增持」，預期股票市場將帶來更多投資收益，且銀行存款流入保險產品也將帶來上漲空間。該行維持科技板塊的「增持」評級，並將其MSCI中國板塊權重上調1.5%至12%，預期半導體和通訊設備等子板塊的盈利將強勁增長，因為它們是資本支出的受益者。

他提及，該行維持對基礎材料板塊的「增持」評級；鑑於網路板塊的盈利增長放緩，該行將該板塊的權重下調5.3%至36.5%，但該行仍維持對其的「增持」評級，主要原因是其估值較低。

對於金融板塊，該行將其權重提高1.6%至12.1%，主要是因為該行對券商的前景更為樂觀，考慮到香港強勁的IPO儲備以及預計主要股票市場將持續保持高成交量。

他又提及，該行將今年底滬深300指數目標由早前的5100點上調至5600點，預期2027年上半年底滬深300指數目標為5700點。

首選買入騰訊友邦，更看好A股而非H股，料下半年滬深300指數表現優於恒指

劉顯達表示，該行更看好A股而非H股，因為科技股權重較高，該行看好2026年下半年的科技板塊，強勁的資本支出將推動盈利大幅增長，成為其增長的主要動力，並指更傾向科技股佔比更高的指數。滬深300指數的科技股佔比為15.7%，遠高於恒生指數的3.7%。

因此，該行預期滬深300指數在2026年下半年的表現將優於恒生指數。然而，鑑於許多A股科技股和高增長相關公司正積極申請轉投H股，未來12個月內兩者的差距可能會縮小。

對於中證監整治境外券商非法跨境經營，他指出，內地官方近期打擊三間證券行的舉措並非突發事件。過去五年來，內地政策一直都有相關規定，目前只是正式執行，政策原則一直沒變，對該行看好券商板塊的看法沒有影響。

首選買入騰訊、友邦、ASMPT

在首選買入H股名單中，包括騰訊(00700)、友邦保險(01299)、恒瑞醫藥(01276)、五礦資源(01208)、攜程集團(09961)、中金公司(03908)、瀾起科技(06809)、ASMPT(00522)。

他指出，該行將兩家硬體公司替換為兩家半導體公司，分別是瀾起科技和ASMPT，因為半導體是該行最看好的科技次產業；該行將紫金礦業(02899)替換為五礦資源，預期後者在表現優於紫金礦業之後，股價上漲空間更大。

首選沽售華潤電力及澳博控股

在首選沽售H股名單中，包括華能國際電力股份(00902)、華潤電力(00836)、徽商銀行(03698)、比亞迪電子(00285)、澳博控股(00880)、泉峰控股(02285)、華潤醫療(01515)。

撰文：經濟通採訪組

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