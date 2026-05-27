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港鐵金澤培：近期樓市相對暢旺續因應市況推地，派息視乎業務及資金需要作全盤考慮

27/05/2026

　　港鐵公司(00066)今日（27日）舉行股東周年大會，主席金澤培見傳媒時表示，影響本港樓市有多項因素，包括經濟狀況、息口走向、股市情況及供求等，近期樓市相對較暢旺，港鐵會繼續因應市況推地。至於零售商務則保持穩定，旗下商場或車站配合節日、盛事及文化藝術活動營造更好氣氛，吸引更多人流。

 

港鐵金澤培：近期樓市相對暢旺續因應市況推地，派息視乎業務及資金需要作全盤考慮

（資料圖片）

 

古洞站料明年落成，配合北都發展

 

　　他表示，過去一年港鐵業務穩步發展，新鐵路工程進展良好，其中東鐵線古洞站是第100個港鐵車站，預計將於明年落成，隨著新鐵路陸續落成，將更好配合新社區特別是北部都會區的發展。他又提到，港鐵除於本港加緊建設新鐵路及新社區，提升跨境鐵路服務之外，亦持續於內地各個省市拓展鐵路業務，近期將香港車站商務模式推到內地如成都及西安，協助當地推展車站商務業務。

 

以不同方法管理長期融資需要，派息考慮多項因素

 

　　金澤培又指，港鐵未來會繼續投資建設新鐵路，需要融資，強調屬審慎及長期財務安排及管理，亦有不同渠道，包括不同貨幣、不同地區，不同類型等，有不同方法管理長期融資需要。至於現時息口環境及資本開支情況會否影響派息，他則稱，董事會會視乎公司現金流情況、業務表現及資金需要等因素作全盤考慮。

 

　　港鐵行政總裁楊美珍表示，過去一年香港車務營運穩定，每日平均載客量逾570萬人次，跨境和高鐵服務持續增長，截至4月底，分別按年增長9%和14%，本地客流量保持平穩，列車服務準點率維持99.9%的高水平。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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