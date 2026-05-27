異動精選 | 美光爆升引晶片股狂歡，小米績差市場不收貨
27/05/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/05/2026 16:40
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BCG報告：香港去年財富管理規模增至23萬億，超越瑞士稱冠全球
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