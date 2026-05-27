越秀地產張向國：剝離非核心業務有助集團資金回籠，其他商業資產擬透過REITs等方式逐步退出

越秀地產(00123)宣布，擬與控股股東廣州越秀集團股份有限公司的全資附屬公司訂立多項資產及業務轉讓協議，將剝離非核心區域持有型資產及非核心業務，以進一步優化資產結構，聚焦房地產開發核心主業，增強財務韌性。

越秀地產財務分管領導張向國（柳英傑攝）

本次交易涉及的資產及業務包括：南沙國際金融中心、雪谷產業園及SI棟樓宇、智谷產業圈、畢節酒店，以及康養業務。

剝離非核心區域持有型資產及非核心業務與大集團達致雙贏

公司財務分管領導張向國表示，集團整體主力業務仍以房地產開發為核心，其他副業將結合集團整體規劃，提供協同支援。他強調，越秀集團作為重要股東，在信用支持、基金供給、項目孵化等方面持續為公司提供有力後盾。此次資產出售正是雙方產業協同的成果：南沙項目可直接支援集團在南沙的高端製造業布局，康養業務則將融入集團大健康平台，實現真正雙贏--集團獲得新的業務種子，越秀地產則獲得更優質的資源支撐，共同穿越行業周期。

張向國指出，該資產包整體仍具備盈利能力，本次交易預計將為公司帶來超過40億元現金回流，有助加速去庫存，並將資金投入核心城市優質地塊，實現業務滾動發展，進一步提升財務穩健性。

短期暫不再新增商業資產投入

張向國表示，本次交易回流資金將主要用於核心城市、核心地段、核心地塊的優質項目投資。公司將持續聚焦杭州、上海等六大核心城市，強化產品力與銷售力，在當前市場環境中提升競爭優勢。

他強調，未來投資新項目將嚴格按照「IRR+」及銷售毛利率「雙率」標準進行評審。短期內，公司暫不新增商業資產投入。

張向國指出，公司目前三大主業為房地產開發、商業、物業服務。集團短期內不會完全剝離多元業務，仍將採取動態管理，視市場企穩情況適時調整。

康養業務由集團接手整合

資本經營部總經理潘勇強表示，康養業務目前仍處於孵化階段，經營周期較長，對上市公司短期貢獻有限。集團接手後將進行業務整合，充分利用集團資源加速發展。未來或結合保險金融產品切入，順應「金融＋養老」的主流市場趨勢。

住宅銷售目標維持約1000億元

針對市場形勢，張向國指出，目前房地產仍處於「去庫存」階段，中央政策方向明確為「控供應、去庫存、提質量」。今年1-7月，多個城市密集出台政策（廣州4月底推出48條，珠海、長沙等地跟進），政策底已確認。多數房企仍以價換量加速去庫存。

他表示，公司今年住宅銷售目標維持約1000億元，預計可達到或略高於去年7.8%的水平，主要透過清廣州庫存、優化去化結構實現。

其他大型商業資產未來擬透過REITs等方式逐步退出

張向國透露，目前出售的幾個商業/持有型資產，是公司近年經營壓力最大、最具交易條件、最快能落地的項目。集團其他較大型商業資產（如武漢金武路項目、番禺及佛山兩個項目）暫不具備出售條件，未來待自持物業經營提升後，將考慮透過REITs等方式逐步退出。

撰文：經濟通採訪組

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