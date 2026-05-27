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跨境炒股 | 據報香港部分銀行開立投資帳戶需簽署聲明，確認資金合法來源

27/05/2026

　　中證監頒布新規，明令禁止包括香港券商在內的境外券商，為境內投資者提供「買入交易」或「轉入資金」，並同時點名老虎證券(US.TIGR)、富途證券(US.FUTU)及長橋證券違規，將立案調查。香港證監會上周亦發出通函，勒令所有持牌法團，須對內地投資者帳戶採取額外審查措施。據內地《財聯社》報道，從香港地區銀行和其部分客戶獲悉，自昨日（26日）起，在香港地區銀行管道線下開立投資帳戶對客戶提供的文件有新的要求，需要簽署資金合法來源聲明。

 

跨境炒股 | 據報香港部分銀行開立投資帳戶需簽署聲明，確認資金合法來源

 

　　據悉，新增簽署文件為《跨境披露聲明（申請投資開戶業務適用）》。報道引述香港外資銀行人士確認，前述新增簽署相關聲明情況確實存在，是按當地監管要求做的調整。

 

　　根據客戶展示的文件顯示，新增簽署跨境披露聲明主要內容為，開立投資帳戶本人須確認「所有用以支援投資活動以及相關結算的資金均來自中國內地以外的合法來源」；並且要求中國內地居民留意，投資帳戶服務只適用於身在香港的投資者（例如在港生活或工作）且應確保資金來源合法合規。

 

　　文件還顯示，為配合香港地區的相關監管要求，該行可要求客戶提供相關證明文件，如未能提供，則有可能拒絕提供相關服務，已開通服務亦有可能被終止。

 

　　報道又引述中資銀行官方客服確認，因應監管部門最新通函要求，2026年5月23日至25日開立投資帳戶的內地投資者，需要補簽新版跨境聲明。另外，針對存量客戶以及新開客戶的文件簽署流程，開戶者可以親臨任何分行補簽，或透過電郵回覆確認。完成補簽相關手續後，系統會於1日內恢復交易功能。未完成補簽前，投資交易功能將被暫停。帳戶不會被取消，現有持倉及資產不受影響，只是暫時無法進行新的買入交易。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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