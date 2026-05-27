恒指收跌271點報25328，未隨外圍狂歡北水午後流出，石藥小米績遜拖後腿

資金重新追捧熱炒晶片板塊，隔晚存儲晶片集體大升，美光股價更暴升近兩成，日股韓股台股早段都錄得顯著升幅，然而硬件股佔比不高的港股則未獲邀請參加「狂歡派對」，盤中更隨A股下跌炒過兩百點，兩藍籌績後捱沽，再加上北水午後加大流出，恒指創下4月2日以來新低，收報25328，跌271點或1.1%。恒生中國企業指數收報8463，跌113點或1.3%。恒生科技指數收報4907，跌39點或0.8%。主板成交全日超過3174億元，港股通淨流出超過77億元。

瑞銀發表報告，指由於長期供貨協議與記憶體需求升溫，上調美光目標價至一倍以上的1600美元，刺激美光股價隔晚暴升近兩成，費城半導體指數大升逾5.5%。晶片股炒完國產技術突破憧憬今早改炒環球需求，但到午後升幅顯著收窄，中芯(00981)升0.95%，報85.2元，兆易創新(03986)升2.12%，報842.5元，壁仞科技(06082)升3.03%，報52.65元，瀾起科技(06809)揚1.52%，報469元，至於納芯微(02676)則升6.82%，報235元，華虹(01347)同升6.05%，報152.4元。

AI成本持續上升，科網軟件股資本支出憂慮持續，阿里(09988)跌2.59%，報124.3元，騰訊(00700)跌1.05%，報434.4元，美團(03690)跌1.4%，報77.7元，京東集團(09618)跌1.94%，報116.3元，快手(01024)跌1.14%，報45.28元。網易(09999)新手遊獲內地發版號，股價升3.22%，報195.4元。

聯想集團(00992)績後迎來估值重估，股價今日再飛升4.45%，報19元，暫連升3日累計升幅44.49%；小米(01810)新業務表現轉差加上上游成本拖累盈利，回購計劃難挽回信心，再加上宣布大模型Token劈價燒錢，股價績後跌4.57%，報28.4元。石藥集團(01093)績後更跌5.38%，報7.04元。

寧德時代(03750)升6.38%領漲藍籌，報700元。

名創優品(09896)收入大增惟盈利萎縮，全日跌6.16%，報24.36元，並拖累一眾新消費表現，毛戈平(01318)跌3.19%，報57.65元，老鋪黃金(06181)跌2.05%，報501元，蜜雪集團(02097)跌1.38%，報257元，惟泡泡瑪特(09992)升0.39%，報154.2元。

恒指三大成交股份依次為中芯、騰訊及阿里。

撰文：經濟通市場組

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