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SpaceX | 史上最強新股登陸地球，投資SpaceX前你須知的二三事

27/05/2026

　　馬斯克「嫡系」SpaceX上市進行得如火如荼，日前正式公布招股書，而早在招股書公布前，SpaceX更主動將股份1拆5，每股市場公允價值由526.59美元大降至約105.32美元。同時SpaceX與一般美股IPO只預留約5%至10%股份予散戶參與不同，為滿足環球廣大馬斯克支持者，IPO破天荒預留三成股份予散戶參與。不過美股IPO與大家熟知的港股抽新股玩法不同，專家建議留意使用的券商有沒有新股份額，若沒有也不要緊，在6月12日正式上市後再入手亦未算遲。

 

SpaceX | 史上最強新股登陸地球，投資SpaceX前你須知的二三事

 

　　SpaceX預計上市集資750億美元，估值可達1.75萬億美元，勢將成為史上市值最大IPO，不過美股相較港股，IPO更多由專業投資者主導。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，美股IPO透明度比港股低，一般都為機構投資者與上市公司自行交易，通常不會有港股散戶抽新股一樣的操作，不過可能會有個別大型券商充當機構投資者，認購一批股份後再讓自家客戶參與「幸運抽獎」，相當於內部暗盤，但一般散戶難以在IPO發行階段取得大量認購額度。

 

　　他坦言，SpaceX具投資價值，在股份正式上市後才入手也並無不可，最緊要還是認清自己正在投資甚麼。

 

馬斯克股權激勵極「離地」

 

　　SpaceX招股書一大焦點是為馬斯克制定如Tesla一樣的股權激勵方案，其一是假如SpaceX成功在火星上建立至少有100萬居民的永久性人類定居點兼SpaceX市值達到7.5萬億美元，馬斯克將獲得2億股限制性B類股；其二是若SpaceX成功在太空建立100萬億瓦AI數據中心，馬斯克將獲得6040萬股限制性股票。

 

　　面對如同科幻電影一樣的股份解鎖條件，有指是因為早前在Tesla股權激勵方案爭議上曾遭法官批評條件太易達到涉嫌「放水」，SpaceX索性制定「難過登天」的條件塞住悠悠眾口。阮子曦認為，SpaceX的公司目標看似天方夜譚，但回想十幾年前大眾對於滿街電動車都一樣覺得不可能，故火星殖民在馬斯克角度也並非空口講白話，投資者可以抱著提前多年投資太空的角度參與，當成另類投資也未嘗不可。

 

星鏈營收增長強勁

 

　　撇除太空任務，目前SpaceX的核心收入為太空衛星業務「星鏈」。據招股書提到，SpaceX今年首季淨虧損42.76億美元，錄得收入46.94億美元，其中星鏈就佔高達七成，營業利潤率為36.5%，至於AI和太空業務理所當然仍處於投資期，首季營業虧損率分別為302%及107%，基於持續巨額研發投入，意味著公司在短期內可能無法實現年度獲利。

 

SpaceX | 史上最強新股登陸地球，投資SpaceX前你須知的二三事

 

　　雖然AI和太空業務短期內都難有轉虧預期，但單憑「星鏈」就足以令投資人趨之若鶩，市場預期「星鏈」今年收入將達到220億至240億美元，比AI和太空業務都更為「有數得計」，加強投資人對SpaceX的持有信心。阮子曦坦言，在美股太空板塊上雖然也不只有SpaceX一隻概念股，但要論最全面發展太空業務，SpaceX一定是龍頭，而且是唯一有能力作全面發展的一間，故在投資上有其獨特性存在，地位堪比英偉達在晶片業的位置。

 

以增長計價難免受債息率波動影響

 

　　綜合業績表現，市場對SpaceX最大憂慮一定是資本支出問題，尤其仍未盈利的太空業務及AI業務，恐怕仍扭虧需時。但好在SpaceX業務包含「星鏈」，是目前投資人前公司前景最值得信賴的一抹亮光，阮子曦指儘管太空與AI開支龐大，但包括「星鏈」之內公司能維持穩定現金流，並且增長可期，都可以抵銷資本開支高昂的影響。

 

　　但鑑於公司仍處於發展階段，市場一定不能以市盈率來計算公司估值，變相亦只能以增長股計價，當中亦難免以美國國債孳息率來計算。阮子曦承認增長股前景難免與債息率息息相關，預期大市波動期間SpaceX估值一定跟隨波動，不過公司除了商用衛星方面之外，整體發展可望與經濟周期較不相關，有可能會在經濟較差期間「免疫」。

 

VTI料最快追蹤SpaceX表現

 

　　面對即將登場史上最大型IPO，納斯達克除了早前成功「爭贏」紐交所取得SpaceX IPO之外，更為SpaceX開通快速通道，以便在上市後長驅直進納斯達克100指數，只要市值符合要求，最快在上市14日後便可獲納入指數。阮子曦指SpaceX市值條件一定過關，故在上市後七日可獲納入成分觀察期，再七日後便可正式納入指數。此外，Vanguard全美整體市場ETF（VTI）所追蹤的CRSP美國整體市場指數，擁有市場上最快的IPO納入條款，上市掛牌滿5個交易日後，VTI就會啟動首波建倉，根據其流通市值將其納入成分股。

 

SpaceX | 史上最強新股登陸地球，投資SpaceX前你須知的二三事

 

撰文：經濟通市場組記者戚朗軒

 

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