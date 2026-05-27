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新股上市 | 藥妝零售商龍豐集團明起招股，入場費3222元，CFO：生意受惠內地旅客上升

27/05/2026

　　香港藥妝零售商龍豐集團(02290)公布於香港聯交所主板上市計劃，集團計劃發售1.25億股，當中10%於香港作公開發售，其餘為國際發售，每股發售價介乎5.18至6.38元，集資最多7.98億元。一手500股，入場費3222.17元。該公司於明日（28日）至下周二（6月2日）招股，預計下周五（6月5日）上市。星展亞洲融資為獨家保薦人。

 

新股上市 | 藥妝零售商龍豐集團明起招股，入場費3222元，CFO：生意受惠內地旅客上升

執行董事謝翠瑩、主席兼行政總裁謝少海、財務總監鍾偉榮（左至右）

 

　　假設發售價為每股股份5.78元，經扣除應付的費用及估計開支後，預計全球發售所得款項淨額約為6.7億元。集資所得款項中，約36.6%用於擴大、加強及優化實體及線上銷售網路；約20%用作償還貸款；約15%尋求選擇性策略投資及收購機會，以及進一步發展策略夥伴關係；約11.4%用作升級及改良資訊科技系統，約3.5%擴充及升級日本及韓國的現有海外採購辦事處/倉庫；另約3.5%用作品牌管理及市場推廣，餘下約10%為一般營運資金。

 

預估2026財年純利達2.65億元

 

　　純利方面，集團實現強勁的增長，從2024財政年度的約1.45億元，增長17.9%至2025財政年度的約1.7億元，而2026財政年度首八個月的純利達約1.48億元，按年增長85.8%。預估2026財政年度純利可達約2.65億元，較2025財政年度大幅上升。

 

是次IPO無引入基石投資者

 

　　龍豐集團是次IPO並無引入基石投資者，負責交易的主管表示，前期推廣工作反應不俗，龍豐在港有知名度，相信吸引了來自不同地區、大型基金或投資者的興趣，對是次未有引入基石投資者未感擔憂。

 

新店回本期約2至8個月，集資所得將用作收購OEM廠房

 

新股上市 | 藥妝零售商龍豐集團明起招股，入場費3222元，CFO：生意受惠內地旅客上升

（柳英傑攝）

 

　　集團財務總監鍾偉榮在上市記者會表示，今年的黃金周與去年相比，遊客增加了8%，其中內地遊客更有10%的增長，生意受惠於訪港旅客回升，因此集團對後市很有信心。

 

　　關於集資用途，他表示，集團會考慮一些策略性的收購機會，收購目標會選擇對整個集團長遠發展有幫助、並能產生協同效益的項目，例如OEM廠房，或可以產生協同效應的零售品牌。

 

　　他又指，新店的收支平衡時間頗短，大部分在3個月之內就能達到收支平衡，回本期大約是2至8個月，效率非常理想。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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