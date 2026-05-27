BCG報告：香港去年財富管理規模增至23萬億，超越瑞士稱冠全球

波士頓諮詢公司（BCG）發表《2026年全球財富報告》顯示，香港去年財富管理規模增10.7%至2.95萬億美元（約23.01萬億港元），首次超越瑞士的2.94萬億美元，成為全球最大的跨境財富管理中心。

去年財富管理規模增加受惠IPO熱潮及股市暢旺

報告指出，香港去年管理財富規模增加，主要來自中國的財富、去年新股（IPO）熱潮及股市暢旺等因素。另外，來自內地資金流入佔香港資產管理規模約60%，香港鞏固作為中國通往全球市場門戶的地位，預期2030年香港將維持年增長率約9%至4.6萬億美元。

瑞士及新加坡分別排名第二及第三位

另外，排第二位的瑞士去年管理財富規模增7.6%至2.94萬億美元，主要來自西歐客戶，佔比40%，預期2030年年增長率6%至4萬億美元。排第三位為新加坡，去年管理財富規模升10.3%至2.1萬億美元，為連繫西方及亞洲的橋樑，當地已有超過2000間單一家族辦公室，以及100間獨立財富管理公司，2030年預期年增長率9%至3.3萬億美元。

BCG報告指，去年全球財富管理規模升8.4%至15.7萬億美元，主要集中全球10大投資中心，受惠環球金融市場表現強勁。

撰文：經濟通採訪組

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