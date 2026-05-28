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美股 | 美伊摩擦不斷，美股小幅走高，仍處歷史高位

28/05/2026

　　有關美伊停戰前景的信號錯綜複雜，雙方摩擦不斷。投資者周三（27日）對科技股獲利了結，美股小幅走高，但仍處於歷史高位。

 

　　道指收市升182.6點，或0.36%，報50644.28點；標指升1.24點，或0.02%，報7520.36點；納指升18.55點，或0.07%，報26674.73點。

 

　　科技重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升1.6%，英偉達(US.NVDA)跌1.1%，Meta(US.META)升3.7%，蘋果(US.AAPL)升0.8%，微軟(US.MSFT)跌0.8%，亞馬遜(US.AMZN)升2.5%。美光科技周二（26日）大升19%後，周三再升3.6%。

 

國際油價顯著承壓

 

　　國際油價因中東局勢出現轉機而顯著承壓。據報伊朗國家電視台稱當局承諾在一個月內將關鍵樞紐霍爾木茲海峽的商業通航恢復至戰前水平。此消息導致紐約期油重挫5.1%，報每桶89.06美元；而布蘭特期油亦下跌4.1%，報每桶92.6美元。

 

　　國際金價持續受壓，現貨黃金下跌1.2%，報每盎司4453美元；紐約期金下跌1.2%，報每盎司4479美元。

 

　　美匯指數交投於99.1至99.2區間，日內報99.2，微升0.06%。美元兌日圓日內報159.5，升0.1%。歐元兌美元維持窄幅震盪，交投於1.163水平，微跌約0.01%。

撰文：經濟通國金組

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