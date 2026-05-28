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開市Go | 長鑫科技A股IPO，恒生港美科技指數預告納SpaceX，本地薑龍豐上市

28/05/2026

要聞盤點

 

1、受科技股推升及美伊戰局降溫，油價大跌，加上美光科技(US.MU)延續升勢，再升3.6%，進一步推動資金的風險偏好，美股周三（27日）全線向好，三大指數收市同步創下歷史新高。道指收市升182.6點，或0.36%，報50644.28點；標指升1.24點，或0.02%，報7520.36點；納指升18.55點，或0.07%，報26674.73點。日經指數開報64728點，跌0.42%。

 

2、早前伊朗官媒發布美伊協議草案，白宮隨後否認草案真實性。特朗普反對伊朗控制霍爾木茲海峽，並表示如果阿拉伯國家不加入亞伯拉罕協議，美國不確定是否應該與德黑蘭達成協議。

 

3、聯儲局理事庫克表示，如果通脹持續朝錯誤方向發展，她將支持上調利率。

 

4、美國30年期抵押貸款利率升至去年8月以來最高水平，導致再融資活動大幅回落。

 

5、Meta將首次推出人工智能聊天機器人訂閱服務，以彌補在AI方面的巨額支出，月費最低7.99美元。另外據報Meta計劃成立新部門，為企業客戶定製AI服務。

 

6、彭博引述知情人士透露，一些在香港營運的中國大型銀行已暫停為內地居民開設投資和理財賬戶。知情人士還表示，銀行提高了內地申請人開立儲蓄賬戶的門檻，並收緊盡職調查要求。

 

7、長鑫科技科創板上市申請獲得上海證交所通過，總募資最高可達約340億元人民幣，有望成為A股市場四年來規模最大的上市融資項目。

 

8、恒生港美科技指數將新增太空探索技術公司SpaceX至指定美國上市成份股名單。預計包括科技七巨頭在內的8隻美國上市成分股，權重將於SpaceX的第7個交易日收市後重新計算，新增成分股和更新後的成分股比重將於SpaceX的第11個交易日生效。

 

9、香港藥妝零售商龍豐集團(02290)計劃與港交所主板上市，每股發售價介乎5.18至6.38元，集資最多7.98億元。一手500股，入場費3222.17元。該公司於明日至下周二（6月2日）招股，預計下周五（6月5日）上市。星展亞洲融資為獨家保薦人。

 

10、尚未錄得營收的內地生物技術公司天辰生物-B(01779)今日（28日）至下周二（2日）招股，計劃集資最多約13.63億元，每手50股，入場費4851.44元。公司預期於下周五（5日）上市，獨家保薦人為國金證券（香港）。

 

11、內地風電塔筒與樁基供應商大金重工(01081)(深:002487)今日(28日)至下周二(2日)發行H股，每股H股作價介乎66.4元，集資最多約57.75億元，每手100股，入場費6706.97元。公司預期於下周五(5日)上市，聯席保薦人為華泰國際及招商證券國際。

 

焦點股

 

晶片股：中芯(00981)、華虹(01347)、兆易創新
- 　長鑫科技科創板上市申請獲得上海證交所通過，總募資最高可達約340億元人民幣

快手(01024)
　- 　首季經調整盈利按年跌26%至33.7億人幣勝預期，可靈AI收入增逾3倍

金山軟件(03888)
　- 　首季純利升2.84倍至10.9億人幣，收入升3.4%

金山雲(03896)
　- 　首季虧損擴至3.4億人幣，收入升37%

博泰車聯(02889)
　- 　首季收入增長超過1倍，受惠海外市場貢獻增長

雲知聲(09678)
　- 　擬折讓近兩成配股籌3.8億元拓AI業務，今年第三度配股

劍橋科技(06166)
　- 　擬折讓近9%配股淨籌19.8億元拓核心部件及全球化

映宇宙(03700)
　 - 　擬折讓兩成配股集資3.28億元，拓AI算力基礎設施

亞盛醫藥(06855)
　 - 　股份簡稱不再加上標記「B」，市值超門檻且核心產品年收益高於5億元

大麥娛樂(01060)
　- 　全年盈利7億人幣升94%，不派息

速騰聚創(02498)
　- 　首季虧損降至6422萬人幣，收入升40%

 

油金報價

 

紐約期油上升1.67%，報90.16美元/桶

布蘭特期油上升1.00%，報93.92美元/桶

黃金現貨下跌0.11%，報4451.46美元/盎司

黃金期貨下跌0.03%，報4480.12美元/盎司

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 03:00
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