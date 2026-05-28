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盤前攻略｜美股三指齊創收市新高，港市好友策動反攻25100築防線

28/05/2026

　　據報美伊達成停戰草案，市場樂觀情緒高漲，憧憬霍爾木茲海峽復航，隔夜油價急挫，不過特朗普再次反對伊朗控制霍爾木茲海峽，並施壓阿拉伯國家加入亞伯拉罕協議。另外，華爾街大行高盛上調標指今年底目標至8000點，是繼摩根士丹利及德銀後，又一投行看好。美股三大指數周三造好，道指盤中破頂，並與標指及納指創收市歷史新高。道指收升182點，報50644，標指微升0.02％，報7520點，納指微升0.07％，報26674。

 

盤前攻略｜美股三指齊創收市新高，港市好友策動反攻25100築防線

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數升1.05％。阿里巴巴跌1.32％，報127.76美元；京東跌0.50％，報29.84美元；百度升2.43％，報129.91美元；理想跌0.63％，報15.78美元；小鵬跌0.60％，報16.45美元；蔚來升9.32％，報5.75美元；嗶哩嗶哩跌1.18％，報17.57美元。

 

*夜期略低水，主要ADR普遍高走*

 

　　恒指夜期收報25259，跌6點，低水69點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股高0.06％，折合77.7港元；長和(00001)ADR較港股高2.93％，折合69.5港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.20％，折合435.3港元；小米(01810)ADR較港股低0.10％，折合28.4港元；港交所(00388)ADR較港股低0.34％，折合400.8港元；滙控(00005)ADR較港股高1.18％，折合148.3港元。


　
*恒指弱勢未改惟再跌空間有限*

 

　　恒指昨天盤中最多跌逾300點，直接殺入牛證重貨區，多個區間合共過千張牛證跌入被收回範圍。不過，牛證街貨最新數量不跌反升至12974張，淨增1822張，其中25100至25199區間新增892張，該區亦是牛證最新重貨區，總數高達1703張。好友信心滿滿，看好恒指反彈，不過，該區距離恒指現價百多至二百餘點，即使恒指今日止跌回升，惟盤中也有可能先下殺牛證重貨再覓反彈。至於熊證方面，淡友見好就收，昨天過千張熊證食胡，熊證街貨最新減至6731張。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌3點，報25282，低水46點，預料恒指接近平開。外圍股市歌舞昇平，亞太區三大股市韓日台近期更是氣勢如虹，惟中港股市斯人獨憔悴，主要是AI晶片股權重比例低，對大市帶動力有限，資金轉而炒作非權重AI晶片股，使科技龍頭股價添壓。此外，內地近期一連串政策包括整治境外炒股及限制科企人員出境，港證監突查券商等因素，多少影響市場情緒，預料恒指走勢反覆偏軟。不過，指數自月中高位26844點至今累跌約1500點，再跌的空間料有限，二萬五大關暫時或可守。

 

撰文：經濟通市場組

 

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