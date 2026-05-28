蔚來｜新車ES9上市，租電購買僅39萬起，股價曾飆一成仲有得升？

蔚來(09866)全新車型ES9正式上市並啟動交付，採用電池租借方案後，入門價格降至僅39萬元人民幣起，此價格有望吸引更多訂單，加上蔚來有份投資內地飛行汽車企業沃蘭特航空(Volant)，刺激其隔晚於美股急升9.3%收報5.75美元，今早（28日）於港股亦曾飆一成。另蔚來日前公布今年第一季虧損顯著收窄至5億元人民幣，兼連續兩個季度錄得經調整盈利，獲大行唱好，股價或仍有上升空間。

蔚來ES9租電版入門價僅39萬人幣 搭載世界模型全新版本

蔚來全新車型ES9昨日（27日）在北京正式上市並啟動交付。新車定位於中大型純電SUV，包括行政豪華版、行政簽名版和地平線特別版三款車型，售價區間49.8萬至62.8萬元人民幣，採用電池租借方案後，入門價格降至39萬至52萬元人民幣，進一步攪動國內中高階純電乘用車市場的競爭格局。

另外，蔚來宣布，蔚來世界模型即將迎來新一輪更新，全新版本會首發搭載於蔚來ES9，現有Banyan、Cedar、Cedar S智能系統車型的用戶，也將會在6月收到全新版本的推送。據了解，在此次全新版本上，蔚來推出三項首發技術，包括國內首個直接操作方向盤與踏板的智能輔助駕駛系統；行業首個完整世界模型+監督微調+閉環強化學習三層訓練框架；首個車企自研可識別天空路牌的智能輔助駕駛系統。

國盛證券近期指，ES9在4月9日完成產品技術發布，5月11日開啟試駕，訂單表現優秀，同時帶動了ES8訂單環比改善。公司有信心ES9能夠引領50萬元人民幣以上科技行政旗艦SUV市場。未來，公司還將在第二季推出新款樂道L60，第三季推出全新ES8的五座版。而公司今年在8系、9系車型上的強勢表現將帶動公司整體產品組合明顯優化。

沃蘭特航空完成近10億人幣C+輪融資 蔚來資本等有份投資

另值得留意，國內商用客運eVTOL（電動垂直起降航空器）企業沃蘭特航空(Volant)宣布完成C+輪融資，金額近10億元人民幣。這是該公司在一個月內完成的第二筆大額融資。本輪融資由國壽科創領投，上海閔金投、蔚來資本、基石資本及沃蘭特老股東中網投跟投。沃蘭特表示，此次融資使其「全生態協同」股東矩陣進一步完善，為適航取證攻堅與規模化量產注入動力。而在一個月前，該公司宣布完成3億美元的C輪融資。

據統計，沃蘭特航空成立5年來，通過13輪市場化融資，累計募集資金超50億元人民幣，並創下國內載人eVTOL領域單筆融資最高紀錄。

首季虧損降至5億人幣收入翻倍 中信里昂：料全年可扭虧為盈

另外，蔚來日前公布業績，今年第一季虧損約4.96億元人民幣，比去年同期虧損69億元人民幣顯著收窄。剔除股權激勵費後經調整純利為4350萬元人民幣，連續兩個季度盈利。收入總額255.3億元人民幣，按年增長1.1倍，按季下降26.3%，但季度交付量達8.3萬，按年增98.3%。其中汽車銷售額227.8億元人民幣，按年增長1.3倍，按季下降27.9%。汽車毛利率為18.8%，按年升8.6個百分點。集團預計第二季度總交付量將在11萬至11.5萬輛之間，按年增長52.7%至59.6%。收入總額介乎327.77億至344.36億元人民幣之間，按年增長約72.4%至81.2%。

中信里昂發表研究報告，首次覆蓋蔚來，給予「優於大市」評級，目標價55元。該行指，蔚來第一季錄得連續第二個季度非通用會計準則盈利4500萬元人民幣，符合市場預期。在支出方面，繼續看到有紀律的支出，反映蔚來持續的營運支出控制。國內產品線協同效應應能提升蔚來在高端細分市場的份額，其ES8和ES9車型將使利潤貢獻多元化。預測2026年銷量44.1萬輛，並實現全年扭虧為盈。上調2026年收入及淨利潤預測18.9%及104.1%，以反映蔚來在高端細分市場相對合資競爭對手的強勁表現及其改善的營運支出紀律，預期將帶來首個盈利年度。

花旗則將蔚來港股目標價由58.6港元升至62.9港元，維持「買入」評級，美股目標價亦由7.6美元升至8.2美元。花旗指，蔚來第一季非公認會計準則淨利潤超出預期，收入增長主要受銷量增長及折合車輛平均售價增幅所推動，以及受惠於全新ES8銷售增長。期內汽車毛利率增幅超出預期，主要得益於ES8高銷售佔比，其毛利率超過20%，以及原材料戰略庫存幫助公司免受成本通脹影響。上調公司2026至28年銷售預測10%至13%，同期收入預測上調15%至19%，以及毛利率預測上調0.6至0.9個百分點。

林家亨：新車定價保守料可吸引頗多訂單 46.6元成短暫阻力

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，蔚來隔晚於美股也升了9%，其實有兩個消息令其股價上升。首先，蔚來推出新車ES9，並表示暫時不會推出七座位MPV，今次推出的新車則屬大六座，而以往蔚來車價往往達40幾甚至50萬元人民幣，今次則僅30幾萬元人民幣，比以往價格取向保守得多，亦比以前的E8及E9便宜，此價格的確會吸引到頗多訂單。另外，蔚來有投資飛行汽車公司Volant，Volant籌集了10億元人民幣，未來會於香港上市。這兩個消息疊加令蔚來股價急升，不過現時還未升穿保歷加通道中軸線約46.6元，若升至該處應該減持，因見其過去兩次包括於5月14日及4月29日一升穿中軸線，第二日就回落，故46.6元成為其短暫阻力。

蔚來半日升5.56%收報44.04元，最多升10.45%至46.08元，成交1.96億元。其他新能源車股普遍隨大市向下，比亞迪(01211)跌1.71%報89.15元，理想汽車(02015)跌1.99%報59元，零跑(09863)跌2.99%報40.88元，惟小鵬(09868)升3.74%報65.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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