異動股 | 快手仍低開2%，首季純利按年跌27%勝預期，可靈收入升3倍

快手(01024)現價跌1.8%，報44.46元，該股成交約58萬股，涉資2575萬元。

快手公布，截至2026年3月31日止首季純利29.03億元人民幣，按年跌27%，每股基本盈利67分。非國際財務報告會計準則計量經調整利潤淨額按年跌26.3%至33.74億元人民幣，勝預期。

期內，經調整EBITDA按年跌3.2%至62.3億元人民幣。收入337.16億元人民幣，按年升3.4%，其中，包含線上營銷服務和以電商為主的其他服務在內的核心商業收入，按年增長達10.7%。

線上營銷服務收入達196億元人民幣，按年增長9.3%；其中，國內線上營銷服務收入按年增長超過10%。

可靈AI產生收入按年增逾3倍至逾6.5億人幣

2026年第一季度，可靈AI產生的收入超過6.5億元人民幣，按年增長超過3倍。2026年3月，可靈AI的年化收入運行率(ARR)近5億美元。

2026年第一季度，快手應用的平均日活躍用戶達到4.13億，平均月活躍用戶達7.72億。

撰文：經濟通市場組

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