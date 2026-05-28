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3分鐘熱炒股點評｜恒指穿兩萬五不應離場，專家醒你淡市部署貼士

28/05/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://youtu.be/H2sobCpdVZc?si=wP90dUsi1nMiJ7g4

 

 

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