港股 | 午市前瞻 | 北水持續流走港股難反彈，快手績佳價跌嘆時不與我

港股近日維持弱勢，在美伊不確定性持續高企下，環球投資情緒分化，美韓台晶片股追捧，但港股存儲晶片標的缺乏，加上軟件股作為主力反而因記憶體價格上漲拖累前景預期，導致港股今早進一步跌穿去年第四季支持水平25200，盤中一度苦守兩萬五但亦於事無補，恒指半日收市跌幅擴大至587點或2.3%，報24740，創下自3月底以來最低水平，恒生中國企業指數報8275，跌187點或2.2%。恒生科技指數報4833，跌73點或1.5%。

好友屢戰屢敗，以上日倉位計，有超過6000張牛證遭打靶，恐慌情緒推高半日主板成交至1952億元，北水結束四連沽，淨流入84.6億元掃貨。

溫鋼城：恒指再插500點後築高低腳雙底

期結日港股弱勢持續，連帶外圍走勢偏弱下恒指低開百點，且後續有沽壓，連環失守25200技術支持位及整數關口25000，直至殺穿所有恒指牛證重貨區至24800水平才有所喘穩。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股與外圍跟跌不跟升，唯一可以歸因早前中證監針對境外券商行動仍令市場在存有戒心，造成近日北水持續流出港股趨勢。儘管北水今早顯著回流，但若整體流出趨勢未改，港股亦難有反彈機會。

目前大市氣氛上，溫鋼城指實際上基本面與之前大致相同，但港股跑輸環球急跌的確略為超出預期。雖然目前主力科技股估值已很便宜，但按過去一季業績表現的確比外圍其他板塊股份輸蝕，令市場對軟件股更為看淡，科技板塊與港股都陷入了「只輸不贏」的境況。他預期大市先看24800支持，再下一關為不算強勁支持的24500，之後便到今年低位24200。他憧憬恒指若24200前有支持，則港股可望形成高低腳雙底嘗試向上反彈。他強調，現價不宜再沽空港股，但買貨與否則仍要看下方支持，以及北水流走力度。

快手績佳仍飲恨，望40元築底當撈底

快手(01024)公布首季經調整利潤按年跌26.3%至33.74億人幣勝預期，期內收入僅增3.4%，核心商業收入按年增長達10.7%。至於焦點可靈AI季內收入按年增長超過三倍至6.5億人幣，半日股價照跌0.8%，不過已跑贏大市及科技板塊。撇除可靈後快手基本上收入增長不多，而可靈本身亦正面對字節跳動Seedance的強力競爭，溫鋼城認為若快手分拆可靈有利釋放其估值，而對於快手業績的確會有些許不利，但不至於太嚴重。

快手績後反應差，溫鋼城坦言戥快手可惜，他解釋現時資金一窩蜂追捧AI硬件，對軟件股興趣甚微，即使是海外龍頭Google賺錢也不獲市場垂青，更何況是快手。他寄望快手低位有支持後等待熱錢回流，該股上月曾下探42元水平，預期短線有機會再下試該位，但建議有貨者不急於離場，未有貨則可待跌至40元水平後有支持方入手，短線反彈上56元至58元水平也不無機會。

撰文：經濟通市場組



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