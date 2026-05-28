快手｜首季經調整少賺26%仍勝預期，可靈AI收入增逾3倍，獲大行唱好可趁低吸？

快手(01024)昨日（27日）收市後公布業績，首季經調整盈利按年跌26%至33.74億元人民幣，仍勝市場預期，收入增3.4%至337.16億元人民幣，符合預期，其中可靈AI收入增逾3倍至6.5億元人民幣。快手績後獲大行唱好，今日（28日）雖受累市況曾跌逾3%，但最終微跌不足1%，或可趁股價仍然低迷吸納。

（AP圖片）

首季經調整盈利按年跌26%收入增3.4% 可靈AI收入增逾3倍

快手公布，截至2026年3月31日止首季純利29.03億元人民幣，按年跌27%，每股基本盈利67分人民幣。非國際財務報告會計準則計量經調整利潤淨額按年跌26.3%至33.74億元人民幣，仍好過預期的30.3億元人民幣。期內經調整EBITDA跌3.2%至62.3億元人民幣。收入337.16億元人民幣，升3.4%，符預期。毛利172.5億元人民幣，跌3.1%，毛利率則降3.4個百分點至51.2%。其中，包含線上營銷服務和以電商為主的其他服務在內的核心商業收入，增長達10.7%。線上營銷服務收入達196億元人民幣，增長9.3%，其中，國內線上營銷服務收入增長超過10%。直播業務收入減少13.5%至85億元人民幣。其他服務收入增加15.9%至56億元人民幣。

2026年第一季可靈AI產生的收入超過6.5億元人民幣，按年增長超過3倍。2026年3月，可靈AI的年化收入運行率(ARR)近5億美元。2026年第一季快手應用的平均日活躍用戶達到4.13億，平均月活躍用戶達7.72億。

快手：對可靈及所在AI視頻生成賽道充滿信心 堅定持續投入

快手創始人兼首席執行官程一笑表示，2026年3月可靈AI年化收入運行率(ARR)近5億美元，較去年3月的1億美元增長4倍。可靈AI第一季收入高速增長，主要來自B端企業客戶API調用收入和P端付費會員訂閲收入的雙輪驅動。無論是用戶數還是月均付費金額，可靈AI均實現了高速增長。從留存看，B端企業客戶和P端付費會員均保持較好留存趨勢，體現出可靈AI在專業創作場景中的技術和產品實力。

程一笑又指，公司在今年上半年看到AI短劇非常火爆，AI技術使短劇行業的供給增長數十倍，也有理由相信，隨著視頻生成大模型能力的不斷突破，包括電影在內的專業生產內容供給也有望迎來爆發。屆時不僅會有更多高質量的專業生產內容供給，也可能會在內容中融入更多個性化與互動元素，如將用戶自己的形象風格帶入其中。這種極致的個性化內容消費將徹底改變對於內容的關係，可靈也將在這樣的背景下迎來商業化潛力的爆發。總之，快手對可靈及所在的AI視頻生成賽道充滿信心，也堅定的持續可靈在算力和人才上的投入。

目標保持全年正向自由現金流 料股東回報率提升至4%

另方面，市場關注快手財務規劃，快手首席財務官金秉表示，暫時不會調整全年資本開支約260億元人民幣的指引，預計大部分資本開支將集中在上半年釋放，主要為了應對算力價格上漲，提前採購與儲備算力，而公司目標依然是繼續保持全年集團層面正向的自由現金流。

金秉強調，快手將持續且積極地回購股份，預計全年包括分紅和股份回購在內的股東回報金額按年進一步增加，使股東回報率進一步提升至4%左右的水平。

中信里昂：季績符預期可靈AI收入勝預期 予目標價68元

中信里昂發表研究報告指，快手第一季業績符合預期，其中可靈AI繼續超出預期，3月份年化收入達5億美元，其中60%收入來自企業客戶，包括頂級廣告代理商、短劇製作商和遊戲開發商。先進的模型功能擴大了專業場景的採用範圍。但快手線上營銷服務面臨嚴峻的宏觀挑戰，收入增長放緩至按年增9.3%。

該行預期第二季快手日活躍用戶將按年增長1%，總收入預計溫和增長1%，主要受直播收入下跌和線上營銷服務放緩影響，但可靈收入強勁增長將部分抵銷。線上營銷收入可能放緩至按年增長6.7%，直播收入可能按年下跌14%。電商及其他服務收入預計按年增長10.6%，其中可靈收入預計升至8.5億元人民幣。預期調整後淨利潤按年下跌30%至39億元人民幣，利潤率為11.1%，維持「優於大市」評級，目標價68元。

（Shutterstock圖片）

大和：可靈AI潛在分拆推動估值重置 升目標價至72元

大和稱，快手第一季業績大致符合市場預期，收入按年增長3.4%，經調整淨利潤按年下跌26%，主要受AI相關成本上升影響。而可靈AI再次優於市場預期，收入達6.5億元人民幣，3月ARR達到5億美元。5月有媒體報道，基於可靈AI的ARR將在2027年第一季達到13億美元，其正計劃進行估值達200億美元的潛在分拆上市，這進一步凸顯了可靈AI加速商業化的清晰路徑。該行目前預計，在部分加總法(SOTP)估值下，可靈AI將貢獻集團約50%的估值，這標誌著其投資敘事發生結構性轉變。

不過，大和指，快手核心業務儘管受AI提振，但仍受限。廣告收入按年增長9%，AI貢獻3至4個百分點提升，但增長仍受流量限制。MAU按年增長8%，優於DAU按年增長1%，顯示參與度上行空間有限。直播業務因生態治理按年下降14%，而電商貨幣化受宏觀疲弱及商家補貼影響，部分被AI及流量整合所抵銷。該行將2026至27年快手每股盈利預測下調5至8%，以反映核心業務趨勢較弱，維持「買入」評級，目標價由63元上調至72元。

瑞銀：季績符預期可靈商業化表現成亮點 升目標價至70元

瑞銀表示，快手第一季業績符合預期，其中可靈的商業化表現成為主要亮點，其首季收入按季增幅加速至逾90%，錄超過6.5億元人民幣，超出該行及市場預期。此外，3月可靈AI的ARR近5億美元，按年增長超過4倍。雖然受到宏觀逆風影響，預期快手第二季的核心業務展望仍將疲弱，但管理層對可靈商業化的態度積極，近期ARR的提升也令人鼓舞，因而將可靈第二季的收入預測上調至8.4億元人民幣。

瑞銀補充指，快手第一季總收入按年增長3%至337.16億元人民幣，符合預期；其中廣告、其他服務及直播收入分別按年升9.3%、升15.9%及跌13.5%。雖然快手核心電子商務與廣告業務面臨宏觀挑戰，且可靈的持續擴張預計將對集團層面的計算和研發等盈利能力帶來額外壓力，但市場對於可靈相關費用增長加快的保守預期已反映在股價中。該行維持對快手的積極看法，主因其主動奪取市場份額的策略正確、估值具吸引力，且可靈帶來的盈利影響已被市場消化。由於對收入和利潤率的展望略為保守，故將快手2026年調整後淨利潤預測下調3%。然而，鑑於可靈的估值提升，將其目標價由68元上調至70元，維持「買入」評級。

中金稱，快手首季收入337億元人民幣，按年增3%，符合預期；Non-IFRS歸母淨利潤33.7億元人民幣，好於預期。AI深度賦能廣告與電商，核心商業增長穩健。電商首季實現健康增長，其中品牌商家季度GMV增超25%。可靈AI商業化高速推進，技術全球領先。公司現金流充裕支撐AI長期布局，維持「跑贏行業」評級，目標價72.8元，風險因素包括AI技術發展不及預期、行業競爭加劇、算力成本高企、分拆計劃不及預期、核心業務放緩及行業政策變化。

溫傑：可靈AI收入可觀快手業績可接受 若受累市況再跌抵買

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，快手有三大業務，包括線上營銷（即網絡廣告）、直播，以及以可靈為主的其他服務；收入分布方面，線上營銷佔58.3%，直播佔25.2%，可靈加上其他服務則佔16.5%。本來不應對快手線上營銷、直播或電商抱有太大期望，這些都是快手的傳統業務，要與可靈分開來看，大家的焦點都放在可靈，只要可靈增長夠快，該業務服務的收入佔比就會愈來愈多，甚至終有一日會蓋過線上營銷及直播，可靈亦慢慢會對盈利有貢獻，到時可靈業務就會較明顯，快手也不再是電商、直播甚至網絡廣告平台，而會成為AI公司，估值上就很不同。業績方面，收入多少不重要，純利跌27%也不太緊要，因已在大家預期中，反而可靈AI收入首季升至6.5億元人民幣，看來不錯，因此可以說在沒期望下，快手業績可以接受。

溫傑續指，展望未來一兩年，雖然對快手舊業務沒人再有太大期望，但它們「爛船也有三斤釘」，反映在股價上也值40元，所以若因大市等其他因素令快手跌至40幾甚至40元，此價錢相當於不止買了其仍有增長的傳統業務（雖有些盈利倒退但仍有錢賺），更可說免費取得可靈，之後可靈是否真的分拆，估值是否達200億美元已不是最重要，故若因大市令快手再跌會是買入機會。

快手今日跌0.88%收報44.88元，成交29.5億元。其他科技股普遍下跌，騰訊(00700)跌2.16%報425元，阿里(09988)跌2.01%報121.8元，美團(03690)跌5.66%報73.3元，京東(09618)跌1.81%報114.2元，百度(09888)跌2.03%報125.6元，網易(09999)跌1.38%報192.7元，嗶哩嗶哩(09626)跌2.07%報132.5元，惟小米(01810)升0.56%報28.56元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評快手及大市，立即重溫







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