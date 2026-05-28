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港股血洗牛證重倉後跌幅收窄，恒指收跌322點報25006，日成交3563億元

28/05/2026

港股血洗牛證重倉後跌幅收窄，恒指收跌322點報25006，日成交3563億元

 

　　港股近日維持弱勢，在美伊不確定性持續高企下，環球投資情緒分化，美韓台晶片股追捧，但港股存儲晶片標的缺乏，加上軟件股作為主力反而因記憶體價格上漲拖累前景預期，導致港股今早進一步跌穿去年第四季支持水平25200，盤中跌幅一度擴大至600點，近兩個月來首次插穿兩萬五，好友重倉區遭血洗，以上日倉位計總共有超過6000張牛證遭打靶。到午後港股跌幅有所收窄，最終兩萬五失而復得，恒指全日收報25006，跌322點或1.3%。恒生中國企業指數收報8364，跌98點或1.2%。恒生科技指數收報4888，跌18點或0.4%。

 

　　恐慌情緒推高全日主板成交至超過3563億元，北水結束連續四日沽出，淨流入76億元。

 

　　受累AI商業化浪潮導致成本增加，軟件股連日受壓美團(03690)否認產品組別裁員，股價仍大跌5.66%，報73.3元，連跌6日累計跌幅11.74%；騰訊(00700)跌2.16%，報425元，阿里(09988)跌2.01%，報121.8元，百度(09888)跌2.03%，報125.6元，網易(09999)跌1.38%，報192.7元，快手(01024)績後跌0.88%，報44.88元。

 

　　資金輪動亦影響生物科技板塊，翰森製藥(03692)大跌7.1%領跌藍籌，報31.4元，信達生物(01801)挫5.19%，報74.85元，藥明生物(02269)跌3.86%，報32.38元，中國生物製藥(01177)跌3.8%，報4.81元。

 

　　中芯(00981)受惠外圍晶片板塊熱炒，股價再升3.58%，報88.25元，連升4日累計升幅18.94%；泡泡瑪特(09992)獲知名投資人段永平增持至主要股東水平，股價揚升4.73%，報161.5元，聯想集團(00992)績後大重估繼續，股價再揚3.58%，報19.68元，連升4日累計升幅49.66%。

 

　　據報港府要求加強審核內地人港銀開戶，尤其是限制進行股票投資，港銀普跌，滙控(00005)跌0.89%，報145.3元，中銀香港(02388)跌1.01%，報47.16元，渣打(02888)跌1.34%，報206.4元；擔心中國收緊外匯管制影響內地資金買港樓，地產股亦跌，恒地(00012)跌0.39%，報31.04元，新地(00016)跌1.29%，報130.4元，新世界(00017)跌1.7%，報8.11元，長實(01113)同跌1.07%，報46.06元。

 

　　國際金價進一步回落，洛鉬(03993)跌3.81%，報18.43元，紫金(02899)跌3.8%，報32.88元，周大福(01929)跌4.99%，報10.86元，老鋪黃金(06181)跌2.71%，報487.4元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為中芯、騰訊及阿里。

撰文：經濟通市場組

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/05/2026 16:40
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