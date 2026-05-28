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拼多多首季收入大增惟盈利遠遜預期，專家籲短線不宜部署

28/05/2026

　　拼多多(US.PDD)早前公布首季度業績，營收雖然按年上升11%至1062.3億元（人民幣．下同），但仍低於市場預期的1086億元；經調整淨利潤140.7億元，按年跌17%，更是大幅低於預期的246億元。按業務來看，拼多多在線營銷服務及其他收入為499億元，按年僅增長約2.5%，增速大幅放緩，不過交易服務收入高達563億元，按年增長20%，佔總收入比重升至53%，已正式超越廣告成為第一大收入來源。

 

拼多多首季收入大增惟盈利遠遜預期，專家籲短線不宜部署

 

　　拼多多公布業績後在美股價下挫超過一成，收報86.61美元。香港股票分析師協會理事溫傑在經濟通節目《hot talk 1點鐘》中表示，今次拼多多業績轉差並非源於業務失利，而是因為公司開始發展品牌自營業務，正處於轉型期，因而拖累整體業績表現。

 

　　拼多多於3月在上海成立專項公司，正式開啟代號為「新拼姆」的品牌自營業務，首期現金注資150億元，未來三年計劃投入1000億元，意圖加速整合供應鏈資源，聯合全球知名IP孵化自有品牌，實現供應鏈自產自銷一體化。

 

　　溫傑直言，拼多多今次業務轉型屬於「方向正確但短期不濟」。他解釋，由於現時市場對傳統科技股興趣一般，而且今次業績數據未能吸引資金流入，加上轉型能否成功仍是未知之數，因此他認為拼多多短期內難以出現大幅反彈，至少需要一至兩季時間，股價才有望轉向較持續的升勢。因此，他認為拼多多可作長線持有，但短線並不建議部署，宜視之為一項押注其轉型能否成功的投資。

 

　　相比起拼多多，溫傑認為可以趁近期大市回吐，在低位買入某些業績表現符合預期，基本面扎實，且估值具吸引力的股份，例如近日同樣公布業績的快手(01024)。

 

撰文：經濟通市場組

 

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