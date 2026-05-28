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聯交所40周年 | 港交所料明年6月完成金融博物館及新金融大會堂一系列擴建工程

28/05/2026

　　港交所(00388)今舉行特別午間敲鑼開市儀式，慶祝位於交易廣場的交易大堂40周年，並請來首間於1986年5月在聯交所上市的公司國泰航空(00293)一同參與。

 

聯交所４０周年 | 港交所料明年6月完成金融博物館及新金融大會堂一系列擴建工程

（吳仲賢攝）

 

　　港交所主席唐家成致辭表示，聯交所和標誌性的交易大堂40年前於交易廣場啟用，為香港金融市場的迅速發展奠定堅實基礎。改建成香港金融大會堂後，這裏繼續象徵著香港市場開放、強韌及聯通全球的優勢，發揮連接中國與世界的重要角色，亦持續推動市場發展，連接世界各地的資本、理念和機遇。

 

港交所料明年6月完成金融博物館及新金融大會堂擴建工程

 

　　港交所首席可持續發展總監周冠英表示，對於港交所擴建工程，未來將打造貼合香港資本市場核心基建與「超級聯繫人」定位的新地標，透過鮮明的品牌形象，清晰展現港交所作為全球領先交易所的角色。

 

　　他提及，未來集團新的金融大會堂將有會有一個全新具標誌性入口，亦會升級多媒體設施，增加更多會議空間，希望提升上市體驗，增設更多空間，讓上市發行人在進行「敲鑼儀式」前迎接及招待嘉賓。

 

　　他指出，金融博物館將重新命名並調整定位，完整展示香港資本市場的過去、現在與未來的發展路程，並預計明年6月將完成金融博物館及新金融大會堂一系列擴建工程。

 

白德利：國泰在港上市是香港資本市場重要標誌

 

　　國泰集團主席白德利表示，集團上市不僅是國泰的里程碑，更是香港資本市場的重要標誌，凸顯了香港在國際金融領域的堅實基礎，以及對長期增長的信念。

 

聯交所40周年 | 港交所料明年6月完成金融博物館及新金融大會堂一系列擴建工程

港交所主席唐家成(右)及國泰集團主席白德利(左)一同敲鑼（吳仲賢攝）

 

　　他指出，過去四十年，香港金融市場不斷茁壯成長，支持創新、促進資金流動，並連接全球投資者與亞太地區的機會。國泰在這段旅程中與香港共同成長，既支持香港作為國際金融中心，也支持其作為航空樞紐的發展，並指國泰與港交所都是促進連接的重要力量，共同支持香港作為亞洲與世界之間門戶的角色，並為企業提供區域及全球增長的平台。

 

　　他提及，展望未來，集團對香港的承諾堅定不移。集團已承諾在機隊以及數碼創新等方面投入超過1000億元。

 

交易大堂於2018年改建為香港金融大會堂

 

　　交易廣場是當年香港四會合併後、為設立聯交所交易大堂而建的商業項目，並自此成為香港資本市場的核心樞紐，見證了金融基礎設施、產品創新及全球市場互聯互通等重大發展。交易大堂於1986年4月啟用，國泰亦在數周內上市，成為首家在聯交所上市的公司。2018年，交易大堂改建為香港金融大會堂，用於舉辦上市敲鑼儀式及金融峰會等活動。

 

聯交所４０周年 | 港交所料明年6月完成金融博物館及新金融大會堂一系列擴建工程

（吳仲賢攝）

 

　　香港交易所於2025年宣布一項重大投資，購置交易廣場的部分商業空間及數層辦公樓層，以設立集團的永久總部。

 

撰文：經濟通採訪組

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