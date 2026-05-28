  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯

跨境炒股 | 富途首季受累內地重罰淨利按年跌58%，盤前現跌約4%

28/05/2026

　　富途控股公布截至今年3月31日止第一季度未經審核業績，扣除中證監沒收公司內地業務違法所得及罰款合共18.5億元人民幣後，在非美國通用會計準則（Non-GAAP）下，錄得季度淨利潤約9.2億元，按年下跌58.5%。若不納入罰款影響，公司季度Non-GAAP淨利潤為30.1億元，按年增長35.8%。

 

跨境炒股 | 富途首季受累內地重罰淨利按年跌58%，盤前現跌約4%

（Shutterstock圖片）

 

　　受業績影響，富途在美開市前價格報105.76美元，下跌4.05%。

 

　　富途首季度總營收為59億元，按年增長25%。其中，交易佣金及手續費收入為26.4億元，按年增長14.3%；利息收入為26.5億元，按年增長28.0%；其他收入為5.6億元，按年增長79.8%。

 

　　中證監此前通報，富途等機構未經核准在境內開展證券交易營銷推廣、處理交易指令等業務，違反內地相關規定，決定沒收富途境內外相關主體違法所得及罰款。當局另聯合多部委公布整治方案，全面取締境外券商的非法跨境經營活動，所有存量投資兩年內許賣不許買。富途當時回應稱，已全面停止為內地身份申請者開設帳戶，截至2026年一季度末，公司內地有資產客戶數佔全集團有資產客戶總數的比例已降至13%。

 

第一季平台總交易額創新高

 

　　富途公布，截至2026年3月底，富途旗下富途牛牛和moomoo應用程式註冊用戶數達3017萬，按年增長15%；帳戶數為628萬，按年增長27%；有資產客戶數達359萬；平台客戶資產達1.22萬億元，按年增長47%。第一季度平台總交易額達4.15萬億元，按年增長29%，創歷史新高。

 

　　富途創始人、董事長兼首席執行官李華表示，得益於海外戰略布局與本土深耕，本季度公司在香港市場保持穩健增長，國際化進程持續深化。富途將全面推進AI功能升級，並向全球推出　API Skill，打造更專業、易用的智能投資工具。

 

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01860

匯量科技

14.360

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

121.800

異動股

00939

建設銀行

8.480

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01860 匯量科技
  • 14.360
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.800
  • 00939 建設銀行
  • 8.480
  • 02239 國微控股
  • 2.190
  • 01160 金石資本集團
  • 0.485
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.500
  • 目標︰$5.74以上
  • 02290 --
  • --
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 175.100
  • 目標︰$197.80以上
  • 01478 丘鈦科技
  • 9.260
  • 目標︰--
  • 02418 德銀天下
  • 3.050
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 425.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.800
  • 00100 MINIMAX-W
  • 837.000
  • 00981 中芯國際
  • 88.250
  • 00992 聯想集團
  • 19.680
報章貼士
  • 00697 首程控股
  • 1.800
  • 目標︰--
  • 02689 玖龍紙業
  • 6.840
  • 目標︰$240.00
  • 02888 渣打集團
  • 206.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

29/05/2026 07:50  《國金頭條》美伊有望延長停火60日，美股三大指數齊破頂

29/05/2026 08:06  信達生物(01801)與輝瑞就12個腫瘤項目達成合作，潛在收款822億元及銷售分成

29/05/2026 08:05  【中東戰火】伊朗戰火91天，美伊達成延長停火備忘錄5點共識

29/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入76.09億元，買中芯沽阿里

29/05/2026 07:59  中生製藥(01177)聯GSK研乙肝新藥三期成效顯著，預計明年生產上市

29/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入76.09億元，買中芯沽阿里

28/05/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】快手績後麥格理維持中性評級降目標，石藥績後同遭降目標

28/05/2026 16:29  《財資快訊》美電升報7.8338，一周拆息較上日微升至2.6%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小鵬汽車首季經調整淨虧損擴大至16.86億人幣，料第二季總收入按年升最多13.8%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

跨境炒股 | 富途首季受累內地重罰淨利按年跌58%，盤前現跌約4%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

聯交所40周年 | 港交所料明年6月完成金融博物館及新金融大會堂一系列擴建工程新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

伊戰削弱特朗普MAGA基本盤
人氣文章

玩樂假期

KKday推$799首爾5天團：4晚4星金浦華美達酒店＋包11餐＋免費韓服體驗！PayMe用戶再減高達$75新文章
人氣文章

英倫出走日記．Cally

熱浪來襲：沒有冷氣，英國人如何在30度高溫生存？ 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

LUNASOL全新夏日彩妝開箱：為妝感抹上一層自然日系透明感！ 1
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

同樣叫蒟蒻麵：營養師教你拆解成分表、看清四大隱形分類！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

常被忽略的添加劑：酸度調節劑！營養師拆解磷酸鈉的危害
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康︱李家鼎近況曝光重展笑容，李泳豪公開施明2大遺願新文章
人氣文章
連續六年蟬聯「傑出香港健康產品網購平台大獎」堅守正品正貨打造專業健康網購平台 新文章
人氣文章
健康警號｜研究揭夜尿次數過多，死亡風險暴增148%新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/05/2026
小鵬汽車首季經調整淨虧損擴大至16.86億人幣，料第二季總收入按年升最多13.8%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

伊戰削弱特朗普MAGA基本盤

26/05/2026 18:41

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達...

24/05/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區