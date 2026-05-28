跨境炒股 | 富途首季受累內地重罰淨利按年跌58%，盤前現跌約4%

富途控股公布截至今年3月31日止第一季度未經審核業績，扣除中證監沒收公司內地業務違法所得及罰款合共18.5億元人民幣後，在非美國通用會計準則（Non-GAAP）下，錄得季度淨利潤約9.2億元，按年下跌58.5%。若不納入罰款影響，公司季度Non-GAAP淨利潤為30.1億元，按年增長35.8%。

（Shutterstock圖片）

受業績影響，富途在美開市前價格報105.76美元，下跌4.05%。

富途首季度總營收為59億元，按年增長25%。其中，交易佣金及手續費收入為26.4億元，按年增長14.3%；利息收入為26.5億元，按年增長28.0%；其他收入為5.6億元，按年增長79.8%。

中證監此前通報，富途等機構未經核准在境內開展證券交易營銷推廣、處理交易指令等業務，違反內地相關規定，決定沒收富途境內外相關主體違法所得及罰款。當局另聯合多部委公布整治方案，全面取締境外券商的非法跨境經營活動，所有存量投資兩年內許賣不許買。富途當時回應稱，已全面停止為內地身份申請者開設帳戶，截至2026年一季度末，公司內地有資產客戶數佔全集團有資產客戶總數的比例已降至13%。

第一季平台總交易額創新高

富途公布，截至2026年3月底，富途旗下富途牛牛和moomoo應用程式註冊用戶數達3017萬，按年增長15%；帳戶數為628萬，按年增長27%；有資產客戶數達359萬；平台客戶資產達1.22萬億元，按年增長47%。第一季度平台總交易額達4.15萬億元，按年增長29%，創歷史新高。

富途創始人、董事長兼首席執行官李華表示，得益於海外戰略布局與本土深耕，本季度公司在香港市場保持穩健增長，國際化進程持續深化。富途將全面推進AI功能升級，並向全球推出 API Skill，打造更專業、易用的智能投資工具。

撰文：經濟通市場組

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