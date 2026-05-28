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小鵬汽車首季經調整淨虧損擴大至16.86億人幣，料第二季總收入按年升最多13.8%

28/05/2026

　　小鵬汽車(09868)公布2026年第一季度未經審計財務業績，首季淨虧損為17.84億元(人民幣．下同)，2025年同期淨虧損6.64億元。每股基本及攤薄淨虧損均為0.93元。經調整淨虧損為16.86億元，而2025年同期為淨虧損4.26億元。

 

小鵬汽車首季經調整淨虧損擴大至16.86億人幣，料第二季總收入按年升最多13.8%

（小鵬汽車官網截圖）

　　

　　收入錄得130.3億元，按年下降17.6%。2026年第一季度汽車銷售收入為110億元，較2025年同期下降23.5%，並較2025年第四季度下降42.3%。

 

　　於2026年4月，總交付量為3.1萬輛。截至2026年4月30日，年內累計總交付量為9.4萬輛。

 

料第二季度總收入按年升最多13.8%

 

　　對於2026年第二季度，汽車交付量預期介乎10萬至10.6萬輛，按年跌3.08%至升2.73%，按季則預期增長59.54%至69.11%；總收入預期介乎196億元至208億元，按年增長約7.25%至13.82%，按季增加約50.38%至59.59%。

 

今年完成Robotaxi和人形機器人量產

 

　　小鵬集團董事長及首席執行官何小鵬表示，從GX車型的成功上市開始，小鵬今年有4款新車型上市交付，即將迎來強勁的銷量增長曲線。他將帶領團隊在今年完成Robotaxi和人形機器人的量產，並且培育全球化的商業生態，將領先的物理AI技術轉化為新的收入和利潤增長引擎。

 

　　小鵬集團副董事長及聯席總裁顧宏地指出，2026年第一季度，公司的毛利率超過20%，自研技術創新和高速增長的國際化收入讓毛利率在行業淡季仍然保持穩健，並將以公司級的戰略優先級，加速推動物理AI應用的大規模商業化。

 

撰文：經濟通採訪組

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