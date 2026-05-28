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理想汽車首季盈轉虧，錄經調整淨虧損21億人幣，料次季收入跌最多20%

28/05/2026

　　理想汽車(02015)公布，截至2026年3月31日止首季淨虧損22.9億元（人民幣．下同），而對上一年同期純利6.5億元；每股基本虧損2.26元。

 

理想汽車首季盈轉虧，錄經調整淨虧損21億人幣，料次季收入跌最多20%

（理想汽車官網截圖）

　　

　　期內收入229.83億元，跌11.4%；2026年第一季度的非美國公認會計準則淨虧損為21.2億元，去年同期非美國公認會計準則淨利潤10.18億元。

 

　　於2026年第二季度，公司預計：車輛交付量為9.5萬至10萬輛，按年減少10%至14.5%；收入總額為241億元至254億元，按年減少16%至20.2%。

 

　　理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，一季度，公司的組織與供應鏈優化取得了切實成效，助力理想汽車在20萬元人民幣及以上中國新能源汽車市場重登中國汽車品牌銷量榜首。5月中旬上市的全新一代理想L9，憑藉全方位領先的技術與產品力，展示了旗艦產品的實力，為公司佔據旗艦SUV市場的標桿地位注入信心。期待在6月底推出全新理想L8，以滿足更廣泛的市場需求。

 

　　理想汽車首席財務官李鐵補充道，一季度的毛利率反映了理想i6以用戶為中心的相關交付舉措、原材料價格波動、以及車型換代周期的影響。隨著交付回升帶來規模效應以及更新產品組合獲得市場認可，公司預計盈利能力將逐步改善。基於對長期增長前景的信心，公司執行10億美元股份回購計劃。

 

撰文：經濟通採訪組

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