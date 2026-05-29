開市Go | 美伊或延停火60日，戴爾AI收入驚人市值大重估，理想小鵬季績走樣

要聞盤點

1、受最新通脹數據回落及美伊有望延長停火協議的利好消息，美股三大指數於周四（28日）全面走高並再創收市新高。雲數據平台供應商Snowflake(US.SNOW)公布超出預期的第二財季指引，帶動當季營收及盈利雙雙勝過預期。股價單日飆升逾36%。市場風險偏好顯著升溫，推動資金加速流入以雲計算及半導體為首的科技板塊。道指收市升24.69點，或0.05%，報50668.97點；標指升43.27點，或0.58%，報7563.63點；納指升242.74點，或0.91%，報26917.47點。

2、美國與伊朗據悉達成延長停火60天的初步協議，並就德黑蘭核計畫啟動進一步談判。臨時協議仍需得到特朗普的批准，財長貝森特強調伊朗開放海峽、交出濃縮鈾和不追求核武器仍是達成協議的三大條件。

3、美國4月核心PCE物價指數同比增速升至3.3%，為2023年11月以來最高水平，但仍符合市場預期。此外美國下修第一季度實際GDP環比增速至1.6%，低於預期的2%。

4、美國上周首次申請失業救濟人數小幅升至一個多月來最高。4月新屋銷售降幅超預期。

5、里奇蒙聯儲行長表示，人工智能給中性利率帶來壓力。芝加哥聯儲行長稱，市場對生產率提升的預期或誘發通膨，進而迫使聯儲會提高利率。

6、戴爾第一季度財報顯示在AI伺服器需求爆發式增長的推動下，總營收達到438億美元，同比大幅飆升88%，調整後每股收益大漲2.14倍，業績全面大勝華爾街預期，帶動股價在盤後交易急漲四成。

7、Anthropic新一輪融資後估值達到9650億美元，首次超過OpenAI。該公司計畫幾周內廣泛發布可與Mythos媲美的新人工智能模型。

8、中國國務院發布《城市更新「十五五」規劃》，表示將因城施策增加改善性住房供給，規範發展住房租賃市場。

9、中國財政部首次在香港發行綠色主權債券，規模60億元人民幣，據悉3年期和5年期債券發行利率分別為1.42%和1.56%。

10、蘋果語音助手Siri據報將迎來近十五年最大改版，最快9月發布，還有更多AI功能將推出。

焦點股

大模型概念股：智譜(02513)、Minimax稀宇(00100)

- Anthropic新一輪融資後估值達到9650億美元，首次超過OpenAI

內房股：中海外(00688)、世茂(00813)、龍湖(00960)

- 中國國務院發布《城市更新「十五五」規劃》，支持實施城市更新行動

小鵬(09868)

- 首季經調整淨虧損擴大至16.86億人幣，料第二季總收入按年升最多13.8%，遜市場預期

理想汽車(02015)

- 首季盈轉虧，錄經調整淨虧損21億人幣，毛利率急削至6.1%，料次季收入跌最多20%

中生製藥(01177)

- 聯GSK研乙肝新藥三期成效顯著，預計明年生產上市

信達生物(01801)

- 與輝瑞就12個腫瘤項目達成合作，潛在收款822億元及銷售分成

博泰車聯(02889)

- 與英偉達在美簽署戰略合作框架協議

中信証券(06030)

- 折讓8%發行新H股予第一大股東中信金控，集資160億人幣

比亞迪(01211)：

- 推出中國首款用於自動駕駛的汽車級4納米晶片

石油股：中石化(00386)、中石油(00857)、中海油(00883)

- 美國與伊朗據悉達成延長停火60天的初步協議，並就德黑蘭核計畫啟動進一步談判

南方航空(01055)：

- 總工程師李志剛涉嫌嚴重違紀，接受相關部門紀律審查和監察調查

創想三維(03388)

- 超購3828倍一手分配率3%，暗盤升近61%，今日掛牌

油金報價

紐約期油下跌0.56%，報88.40美元/桶

布蘭特期油上升0.22%，報92.43美元/桶

黃金現貨上升0.03%，報4497.39美元/盎司

黃金期貨下跌0.10%，報4527.95美元/盎司

【你點睇？】黎家盈隨神舟二十三號升空，成為首位港產太空人，你認為香港未來應否投放更多資源發展航天科技？► 立即投票