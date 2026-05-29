  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

開市Go | 美伊或延停火60日，戴爾AI收入驚人市值大重估，理想小鵬季績走樣

29/05/2026

要聞盤點

 

1、受最新通脹數據回落及美伊有望延長停火協議的利好消息，美股三大指數於周四（28日）全面走高並再創收市新高。雲數據平台供應商Snowflake(US.SNOW)公布超出預期的第二財季指引，帶動當季營收及盈利雙雙勝過預期。股價單日飆升逾36%。市場風險偏好顯著升溫，推動資金加速流入以雲計算及半導體為首的科技板塊。道指收市升24.69點，或0.05%，報50668.97點；標指升43.27點，或0.58%，報7563.63點；納指升242.74點，或0.91%，報26917.47點。

 

2、美國與伊朗據悉達成延長停火60天的初步協議，並就德黑蘭核計畫啟動進一步談判。臨時協議仍需得到特朗普的批准，財長貝森特強調伊朗開放海峽、交出濃縮鈾和不追求核武器仍是達成協議的三大條件。

 

3、美國4月核心PCE物價指數同比增速升至3.3%，為2023年11月以來最高水平，但仍符合市場預期。此外美國下修第一季度實際GDP環比增速至1.6%，低於預期的2%。

 

4、美國上周首次申請失業救濟人數小幅升至一個多月來最高。4月新屋銷售降幅超預期。

 

5、里奇蒙聯儲行長表示，人工智能給中性利率帶來壓力。芝加哥聯儲行長稱，市場對生產率提升的預期或誘發通膨，進而迫使聯儲會提高利率。

 

6、戴爾第一季度財報顯示在AI伺服器需求爆發式增長的推動下，總營收達到438億美元，同比大幅飆升88%，調整後每股收益大漲2.14倍，業績全面大勝華爾街預期，帶動股價在盤後交易急漲四成。

 

7、Anthropic新一輪融資後估值達到9650億美元，首次超過OpenAI。該公司計畫幾周內廣泛發布可與Mythos媲美的新人工智能模型。

 

8、中國國務院發布《城市更新「十五五」規劃》，表示將因城施策增加改善性住房供給，規範發展住房租賃市場。

 

9、中國財政部首次在香港發行綠色主權債券，規模60億元人民幣，據悉3年期和5年期債券發行利率分別為1.42%和1.56%。

 

10、蘋果語音助手Siri據報將迎來近十五年最大改版，最快9月發布，還有更多AI功能將推出。

 

焦點股

 

大模型概念股：智譜(02513)、Minimax稀宇(00100)
　- 　Anthropic新一輪融資後估值達到9650億美元，首次超過OpenAI

 

內房股：中海外(00688)、世茂(00813)、龍湖(00960)
　- 　中國國務院發布《城市更新「十五五」規劃》，支持實施城市更新行動

 

小鵬(09868)
　- 　首季經調整淨虧損擴大至16.86億人幣，料第二季總收入按年升最多13.8%，遜市場預期

 

理想汽車(02015)
　- 　首季盈轉虧，錄經調整淨虧損21億人幣，毛利率急削至6.1%，料次季收入跌最多20%

 

中生製藥(01177)
　- 　聯GSK研乙肝新藥三期成效顯著，預計明年生產上市

 

信達生物(01801)
　- 　與輝瑞就12個腫瘤項目達成合作，潛在收款822億元及銷售分成　

 

博泰車聯(02889)
　- 　與英偉達在美簽署戰略合作框架協議

 

中信証券(06030)
　- 　折讓8%發行新H股予第一大股東中信金控，集資160億人幣

 

比亞迪(01211)：
　- 　推出中國首款用於自動駕駛的汽車級4納米晶片

 

石油股：中石化(00386)、中石油(00857)、中海油(00883)
　- 　美國與伊朗據悉達成延長停火60天的初步協議，並就德黑蘭核計畫啟動進一步談判

 

南方航空(01055)：
　- 　總工程師李志剛涉嫌嚴重違紀，接受相關部門紀律審查和監察調查

 

創想三維(03388)
　- 　超購3828倍一手分配率3%，暗盤升近61%，今日掛牌

 

油金報價

 

紐約期油下跌0.56%，報88.40美元/桶

布蘭特期油上升0.22%，報92.43美元/桶

黃金現貨上升0.03%，報4497.39美元/盎司

黃金期貨下跌0.10%，報4527.95美元/盎司

【你點睇？】黎家盈隨神舟二十三號升空，成為首位港產太空人，你認為香港未來應否投放更多資源發展航天科技？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01304

FORTIOR

140.100

異動股

01872

冠轈控股

7.120

異動股

01232

金輪天地控股

0.540

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01304 FORTIOR
  • 140.100
  • 01872 冠轈控股
  • 7.120
  • 01232 金輪天地控股
  • 0.540
  • 02291 心泰醫療
  • 9.610
  • 09993 金輝控股
  • 1.690
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 29.180
  • 目標︰$36.50
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.480
  • 目標︰$5.74以上
  • 02290 龍豐集團
  • --
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 176.800
  • 目標︰$197.80以上
  • 01478 丘鈦科技
  • 9.540
  • 目標︰--
人氣股
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 130.000
  • 00100 MINIMAX-W
  • 840.000
  • 00700 騰訊控股
  • 427.200
  • 00992 聯想集團
  • 24.000
  • 02318 中國平安
  • 60.050
報章貼士
  • 02889 博泰車聯
  • 201.200
  • 目標︰$245.00
  • 06088 FIT HON TENG
  • 8.900
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.320
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/05/2026 16:14  聯想再爆發醫藥股回彈，恒指收升176點報25182結束三連跌，全月仍挫近600點

29/05/2026 14:46  《異動股》資金回流晶片股獲利回吐，瀾起、天岳挫11%

29/05/2026 16:05  《本港樓市》中原CCL按周微跌0.03%至157.45點，第三季目標165點

29/05/2026 15:03  【新股上市】中國雞排連鎖店正新食品據報考慮來港上市，擬集資逾23億元

29/05/2026 11:36  《異動股》泡泡瑪特再飆11%，掌舵人王寧攜星星人公仔現身國家級記者會

29/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入76.09億元，買中芯沽阿里

29/05/2026 09:02  【大行炒Ｄ乜】摩通腰斬泡泡瑪特目標兼降級至中性，麥格理升理想小鵬評級

29/05/2026 16:25  《財資快訊》美電升報7.8357，一周拆息較上日微軟至2.51%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

聯想再爆發醫藥股回彈，恒指收升176點報25182結束三連跌，全月仍挫近600點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 城市更新規劃出爐帶漲內房，戴爾業績帶動聯想二度飆新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

《魚缸博客》樓價反彈唔係無原因，中證監近日出手有機會打擊香港樓市？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

山頂纜車138 周年慶︱$138優惠套票包纜車來回＋凌霄閣摩天台門票＋照片徵集比賽新文章
人氣文章

一本萬利．林本利

港樓現「不貴亦不平」，CCL上看170點，買新樓小心伏位新文章
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

相學與因果關係︱善行惡行或影響命運，成為扭轉乾坤的生死變數 1新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

告別遊客如雲的 Shoreditch！東倫敦人最愛 Hackney 慢活地圖
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

告別腋下暗沉與汗味！夏日必學3大除臭攻略：掌握止汗黃金時間、固體香膏補香，全天保持清爽！ 新文章
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

威士忌深度遊：走進福岡朝倉 SHINDO LAB，探索百年老字號如何重寫威士忌想像
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鼻咽癌篩查｜部分鼻咽癌患者完全沒有病徵，但早期發現存活率可達9成！「鼻咽癌次世代基因檢查」如何增加測試靈敏度？
人氣文章
蛋白質的迷思 │ 預防肌少症餐餐都要狂食蛋白質？分量與腸道健康才是關鍵 
人氣文章
名人保養｜方力申愛女百日宴，凍齡外母曝光與葉萱似姊妹
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 17:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2026 17:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/05/2026
聯想再爆發醫藥股回彈，恒指收升176點報25182結束三連跌，全月仍挫近600點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火91天，美伊達成延長停火備忘錄5點共識

29/05/2026 09:17

中東戰火

中國應如何回應「577」的警語？

28/05/2026 14:59

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達...

24/05/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區