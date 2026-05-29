盤前攻略｜美伊傳達成備忘錄亞股造好，港股料小彈惟牛倉仍肥應小心

美媒《Axios》報道，美國與伊朗談判代表已就一份為期60日的停火與核談判備忘錄達成初步共識，但最終協議仍需美國總統特朗普批准。消息過後油價進一步受壓，美股三大指數上揚；道指升24點報50668，納指升242點報26917，標普升43點報7563。

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此外戴爾(US.DELL)上調全年財測，料全年營收介於1650億至1690億美元之間，明顯勝過市場預期，盤後股價急升四成。

*中概股走軟惟ADR跑贏*

然而中概股普遍走軟；阿里巴巴跌1.25％報126.16美元，拼多多跌4.13％報83.03美元，京東跌2.35％報29.14美元，百度升1.65％報132.05美元，網易升0.08％報124.02美元，嗶哩嗶哩跌1.99％報17.22美元，萬國數據升3.98％報35.23美元，金山雲跌3.81％報12.62美元，理想跌1.52％報15.54美元，蔚來跌3.48％報5.55美元，小鵬跌0.06％報16.44美元，貝殼跌1.56％報16.36美元，富途跌4.82％報104.91美元，老虎跌1.77％報5.01美元。

ADR跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.68％，折合427.9港元；小米(01810)ADR較港股高0.50％，折合28.7港元；美團(03690)ADR較港股高0.84％，折合73.9港元；友邦(01299)ADR較港股高2.56％，折合84.3港元；滙控(00005)ADR較港股高0.23％，折合145.6港元；港交所(00388)ADR較港股高0.53％，折合398.3港元。

*牛友未死心望今日彈市引獲利減下殺風險，下方支持先看24400*

美伊備忘錄進一步成真，美國副總統萬斯亦指美伊談判已接近達成協議，加大市場信心，儘管美國股市未反映預期，亞洲區股市先行一步，今早日股升約1.5%，韓股升1.8%。港股方面經歷昨日大跌殺牛後略為反彈，目前有「黑期」稱的新加坡HS50指數現報25082，升88點，恒指開市料小幅向上。

走勢上昨日恒指盤中連環跌破25200及25000等重要關口，但期結日下總有買家需要撐市，午市時候明顯發功，撐升恒指在期結日收於25000之上。參考昨日北水大額淨回流逾76億元，加上今日美伊傳來好消息，預計日內恒指可望在24800至25000附近先喘穩。但參考恒指牛熊證街貨分布，上日大跌殺穿重貨牛倉至24800水平後，牛友死心不息轉移向下部署，單日街貨新增超過4800張，對淡友而言仍有較大誘因下殺，觀望今日反彈市能否吸引牛友獲利了結，否則恒指下殺風險仍大，初步下方支持可看24400，為3月雙底支持。

撰文：經濟通市場組

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