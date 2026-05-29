聯想 | AI伺服器需求爆發，戴爾季績遠勝預期，聯想最多再飆三成可以點部署？

在美上市的戴爾(US.DELL)公布第一季度業績，受人工智能(AI)伺服器需求爆發推動，總營收達438億美元，按年大增88%，調整後每股收益大漲2.14倍，業績全面大勝華爾街預期，帶動股價在盤後交易急漲四成。同為PC龍頭的聯想集團(00992)受強勁業績刺激早已連日大漲，今早（29日）最多再飆三成，有貨無貨應如何部署？

（Shutterstock圖片）

戴爾首季營收按年增88% AI伺服器營收暴增757%

人工智能基礎設施需求的爆發式增長推動戴爾交出史上最強季度成績單，戴爾2027財年第一財季（截至2026年5月1日）營收按年暴增88%至438.4億美元，創歷史新高，遠超預測的354.3億美元。此外，季度經調整每股盈利(EPS)高達4.86美元，同樣大幅高於市場預期的2.94美元。管理層同時將全年營收預測由早前的1380億至1420億美元區間，大幅上調至1650億至1690億美元，並將全年經調整每股盈利預期從原先的12.9美元上調至17.9美元。

AI熱潮成為戴爾爆發性成長的主要推手。公司近年積極組裝搭載英偉達(US.NVDA)GPU的AI伺服器，成功搭上生成式AI算力需求浪潮。戴爾指，第一財季AI伺服器營收年增高達757%，達161億美元，當季AI訂單總額錄得244億美元。公司目前擁有超過5000家AI伺服器客戶，涵蓋新興雲端服務商(neocloud)、主權AI計劃與大型企業客戶。隨著需求持續升溫，戴爾同步上調全年AI伺服器營收預測，從今年2月原先預估的500億美元上修至600億美元，代表年增幅將達144%。

戴爾拿下美國防部97億美元大單 提供微軟軟體服務

今年以來，戴爾股價截至昨日（28日）收盤已累計大漲超過150%，遠高於標普500指數同期約10%的漲幅，成為AI基礎建設熱潮下最大受惠企業之一。值得注意的是，根據美國政府道德申報文件，美國總統特朗普於第一季買進戴爾股票，成為戴爾股東之一。本月稍早於白宮活動中，他更呼籲大眾「去買台戴爾電腦」。

此外，美國國防部周三（27日）宣布，將授予戴爾一份為期5年、價值97億美元的合約，負責提供微軟(US.MSFT)與相關企業軟體服務。此前戴爾創始人兼首席執行官Michael Dell與妻子Susan Dell才剛捐出62.5億美元，用於支持特朗普提出的「特朗普帳戶」計劃。

（戴爾香港官網截圖）

高盛：聯想季績強勁AI將持續驅動增長 大升目標價至27元

另邊廂，聯想集團早前公布業績，截至今年3月底止第四財季盈利按年大增4.8倍至5.2億美元，收入增27%至215.9億美元，創季度歷史新高，末期息增加10.5%至33.7港仙，全年則多賺38%至19.1億美元，收入增20%，創831億美元新高，AI相關收入大增1.05倍。高盛近日發表報告指，聯想集團3月底止季績強勁，印證該行正面看法，即存儲器成本上升影響可控。聯想集團作為全球PC龍頭，對客戶及供應商都有強大議價能力，同時受惠於市佔擴張及銷售均價上升。上季聯想PC付運同比升8.6%，跑贏全球2.5%按年增幅，全球PC市佔擴至25.2%。

報告提到，聯想在AI伺服器領域正不斷擴張，其單價高於25萬美元的伺服器平均售價已由去年9月底止第二財季的約57.6萬美元，顯著提升至上財季的140萬美元，反映集團向高端AI訓練伺服器轉型。集團目前擁有每年1.1萬架液冷AI伺服器機架的產能，並計劃於2026財年下半年開始交付下一代RubinAI伺服器機架。在存儲業務方面，聯想於2026年4月完成了對全球高端企業級存儲解決方案提供商Infinidat的收購，進一步增強其在高端企業存儲市場的地位。預期AI將持續驅動聯想未來增長，上調2027至29財年各年non-HKFRS盈測分別5%、6%及5%，目標價由12.53港元大幅升至27港元，評級「買入」。

大摩：聯想完成收購Infinidat 料貢獻數億美元營運利潤

大摩則指，聯想表示已完成對Infinidat的收購交割，預計其將貢獻數億美元的營運利潤。聯想目前Neptune液冷技術已有超過5000名客戶。AI PC在第一季度出貨量佔比達33%。由於這些機型平均售價較高，因此AI PC的營收佔比會更高。聯想在第一季度原本可以向渠道銷售更多PC，但受到零部件供應限制。聯想計劃通過控制營運支出，長期持續提升IDG業務的營運利潤率。

另大摩指，聯想認為PC市場將進一步整合，部分規模較小的廠商將因零部件供應不足而退出市場。下半年PC價格預計將對終端消費者產生更明顯的上漲，到時才能真正觀察到對需求的影響。聯想亦指其具備為客戶構建和部署數據中心的能力。大摩予聯想「與大市同步」評級，目標價14.2港元。

溫鋼城：戴爾有特朗普加持不排除再升 聯想難定目標惟嚴守止賺

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，其實聯想股價過去三、四年都於橫行通道運行，沒太大長進，但當聯想也上升，戴爾沒理由不升。而且現在全世界商用電腦不是用ThinkPad就是用戴爾，戴爾生意好屬預期之內。之前聯想股價不升，因大家擔心記憶體、硬碟甚至晶片價格很貴。令聯想沒錢賺，但當聯想公布完業績後，戴爾也掃清了所有不明朗因素，故股價一直挾升上去，由之前約115美元升至逾310美元，且只用了三個月時間，而有特朗普加持下，戴爾不排除會再升，但現時再買未必太著數，始終做「砌機」不是很大利錢的生意，而股價累積升幅很大，若見「唔對路」記緊沽出。

至於聯想，溫鋼城指，其股價之前一直於9至12元上落，但近日連續出現幾支大陽燭，升得很謗張，有貨可繼續持有，無貨或可小注怡情，但也是一見「唔對路」要沽出，聯想升至現價已完全偏離過去幾年估值，沒技術或基本因素可參考，很難定下獲利目標，若有貨可採移動止賺策略，見回調若干百分比或回至某一價位可先行食胡。

聯想半日升23.98%收報24.4元，最多升30.59%高見25.7元，成交90.4億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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