異動股｜信達生物高開7％，與輝瑞達成12隻新藥許可協議收首付6.5億美元

信達生物(01801)現價升6.9％，報80元，該股成交約76萬股，涉資6020萬元。

（Shutterstock圖片）

信達生物公布，集團與輝瑞達成全球戰略許可及合作協議，涵蓋12個腫瘤早期及源頭創新研發項目，交易總額最高達105億美元（折合約822.6億港元）。根據協議，信達生物將獲得6.5億美元首付款，並有資格收取最高98.5億美元研發、監管及商業化里程碑付款。對於獲批上市產品，信達亦可獲最高雙位數比例銷售分成。





本次合作產品組合包括8個信達生物的早期管線及4個由輝瑞提議的全新項目，涵蓋抗體偶聯藥物(ADC)及多特異性抗體。項目將由信達推進至I期臨床研究，隨後由輝瑞主導後續開發。雙方將在美國及歐洲（包括歐盟及英國）共同開發及商業化其中4個關鍵項目並共享利潤，信達同時保留該等項目在大中華區的權利；其餘項目則分別由輝瑞獲得大中華區外或全球的獨家許可權。

現時，恒生指數報25161，升155點或升0.6％，主板成交逾42億元。國企指數報8406，升41點或升0.5％。恒生科技指數報4939，升51點或升1％。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】中證監為打擊非法跨境炒股，對多間跨境券商作嚴厲處罰，你認為此舉對香港金融市場影響是利多還是弊多？內地資金會否更集中流向香港市場？► 立即投票