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異動股 | 碧桂園飆三成領漲內房，國務院允地方發專項債作城市更新項目

29/05/2026

異動股 | 碧桂園飆三成領漲內房，國務院允地方發專項債作城市更新項目

 

 

　　碧桂園(02007)現價升29.2%，報0.27元，該股成交約8.86億股，涉資2.26億元。

 

　　國務院發布《城市更新「十五五」規劃》文件指出，中央財政支持實施城市更新行動；允許通過地方政府專項債券支持符合條件的城市更新項目建設，支持用作項目資本金；地方政府加大財政投入，在確保完成國家任務的前提下，推進相關資金整合和統籌使用。

 

　　《規劃》明確了「十五五」時期城市更新工作的目標指標、重點任務、重大工程和政策舉措。金融支持政策方面，發揮各類金融機構作用，引導金融機構按照市場化、法治化原則，在業務範圍內為城市更新項目提供金融服務，不得新增地方政府隱性債務；對風險可控、商業可持續、符合條件的項目，允許採用綜合開發、銀團貸款、項目投資等市場化模式給予支持；探索金融支持城鎮老舊住房自主更新、原拆原建的有效舉措。

 

　　到2030年，城市更新行動取得重要進展，城市開發建設方式轉型初見成效。同時，因地制宜實施城市更新，優化現代化城市體系。推進超大特大城市治理現代化，以城市群、都市圈為依托構建大中小城市協調發展格局。

 

碧桂園通過回購及配股授權

 

　　另外碧桂園昨日股東周年大會後公布，已通過授權回購不超過公司已發行股份10%之股份之一般授權。另外同時通過授權發行不超過公司已發行股份20%之新股份。

 

　　其餘內房股集體向上，民營內房升幅強勁；融創中國(01918)升16.9%，報1.04元；金輝控股(09993)升11.7%，報2元；萬科企業(02202)升9.4%，報2.78元；龍湖(00960)升5.6%，報7.9元；德祥地產(00199)升17.6%，報2.4元；建發國際集團(01908)升4.6%，報15.57元。

 

　　現時，恒生指數報25140，升134點或升0.5%，主板成交逾522億元。國企指數報8393，升28點或升0.3%。恒生科技指數報4898，升10點或升0.2%。

撰文：經濟通市場組

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