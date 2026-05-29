車股 | 理想首季轉蝕逾20億人幣 ，小鵬經調整虧損擴大，兩股逆市下挫都不宜沾手？

理想汽車(02015)及小鵬(09868)昨日（28日）收市後齊公布業績，其中理想首季盈轉虧，錄經調整淨虧損21億元人民幣，車輛毛利率急削至6.1%，並料次季收入按年跌最多20%；小鵬首季經調整淨虧損擴大至近17億元人民幣，料第二季收入升最多13.8%。理想績後被部分大行下調目標價，股價今日（29日）曾逆市跌逾半成，低見55.7元破底，小鵬亦最多跌逾4%，難道兩間新勢力車企都不宜沾手？

（理想汽車網貢截圖）

理想首季經調整轉蝕21億人幣收入跌11% 料次季收入跌最多20%

理想汽車公布，截至2026年3月31日止首季淨虧損22.9億元人民幣，而對上一年同期純利6.5億元人民幣；每股基本虧損2.26元人民幣；非美國公認會計準則淨虧損為21.2億元人民幣，去年同期非美國公認會計準則淨利潤10.18億元人民幣。期內收入229.83億元人民幣，按年跌11.4%；毛利率降至7.9%，按年跌12.6個百分點。首季總交付量為9.5萬輛，按年增長2.5%。期內車輛銷售收入215.33億元人民幣，按年減少12.7%。車輛毛利率降至6.1%，按年減少13.7個百分點。於2026年第二季度，公司預計車輛交付量為9.5萬至10萬輛，按年減少10%至14.5%；收入總額為241億至254億元人民幣，按年減少16%至20.2%。

理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，一季度公司的組織與供應鏈優化取得了切實成效，助力理想汽車在20萬元人民幣及以上中國新能源汽車市場重登中國汽車品牌銷量榜首。5月中旬上市的全新一代理想L9，憑藉全方位領先的技術與產品力，展示了旗艦產品的實力，為公司佔據旗艦SUV市場的標桿地位注入信心。期待在6月底推出全新理想L8，以滿足更廣泛的市場需求。首席財務官李鐵補充道，一季度的毛利率反映了理想i6以用戶為中心的相關交付舉措、原材料價格波動，以及車型換代周期的影響。隨著交付回升帶來規模效應以及更新產品組合獲得市場認可，公司預計盈利能力將逐步改善。基於對長期增長前景的信心，公司執行10億美元股份回購計劃。

花旗：理想首季業績及次季指引均遜預期 降目標價至61.1元

花旗發表研究報告指，理想汽車第一季收入按年跌11%、按季跌20%至229.83億元人民幣，較市場預期低1%，平均售價按年跌15%、按季跌9%至22.6萬元人民幣，主要受產品組合下移影響。第一季淨虧損22.9億元人民幣，相比去年同期盈利6.5億元人民幣及上季盈利700萬元人民幣，同樣未達市場預期。公司指引第二季交付量為9.5萬至10萬輛，暗示5月及6月銷量可能按月下跌，將其目標價從72.7元下調至61.1元，維持「中性」評級，以反映第一季業績及第二季指引均遜於預期、成本通脹及研發投入增加將導致2026/27年預期淨虧損52.87億元人民幣/12.93億元人民幣，以及L9並非遊戲規則改變者，理想汽車需要在同業9系列車型競爭加劇中更新其老化車型，在今次業績後繼續偏好蔚來及小鵬勝過理想。

中信里昂則指，理想汽車公布了令人失望的2026年第一季業績，淨虧損23億元人民幣，調整後淨虧損21億元人民幣，主要受入門級車型貢獻增加、去庫存以及i6購置稅補貼等因素拖累，予12個月目標價140元及「優於大市」評級。該行表示，儘管公司維持2026年20%的銷售增長目標（約48.8萬輛），並預計2026年第二季銷量為9.5萬至10萬輛，但該行預計疲軟的需求環境和成本壓力等行業不利因素將繼續對其業績構成壓力。供應鏈問題、產能擴張延遲以及生產和執行過程中可能出現的瓶頸都可能阻礙公司營收增長，而技術發展路線圖中的任何缺陷都可能帶來下行風險。

摩通：理想銷量及盈利上行驚喜空間有限 降目標價至56元

摩通稱，理想汽車第一季業績大致符合市場共識，但較摩通預測低約15%。理想在競爭激烈的市場環境下，銷量及盈利上行驚喜空間有限，維持「減持」評級，目標價由60元下調至56元。該行指，理想汽車正更新新L系列周期，以重新錨定高端SUV市場定位，新L9定位於守護50萬元人民幣以上旗艦SUV市場，而即將推出的新L8則重新定位為升級版五座旗艦，而非較低階的L9衍生車型。管理層指引高端L9訂單組合將支持平均售價及毛利率復甦。

該行歡迎理想汽車的長期策略，管理層聚焦旗艦車型推出、自家ADAS晶片部署及國際擴張。新L9及即將推出的L8應有助強化理想汽車的豪華SUV定位，支持毛利率自2026年第二季起逐步復甦。海外擴張進入中亞、中東及東南亞亦可提供額外增長槓桿。但該行的主要關注點仍是理想的執行力，因為多家中國競爭對手正推出增程式電動車及純電動車產品，在價格區間、規格、渠道及目標家庭買家群體上與理想汽車的核心產品日益重疊。這可能拖累收入動能，而價格競爭、優惠及原料成本上升或會持續對毛利率構成壓力。因此，該行從根本上維持審慎態度，而新車型牽引力強於預期或毛利率復甦加快是該行看法的主要上行風險。

小鵬首季經調整虧損擴至17億人幣收入跌18% 料次季收入增最多14%

小鵬公布2026年首季淨虧損為17.84億元人民幣，2025年同期淨虧損6.64億元人民幣。每股基本及攤薄淨虧損均為0.93元人民幣。經調整淨虧損為16.86億元人民幣，而2025年同期為淨虧損4.26億元人民幣。收入錄得130.3億元人民幣，按年下降17.6%；毛利率為20.6%，按年升5.0個百分點。首季汽車銷售收入為110億元人民幣，較2025年同期下降23.5%，並較2025年第四季下降42.3%。首季汽車交付量達6.3萬輛，較去年同期的9.4萬輛跌33.3%。汽車毛利率達12.1%，按年升1.6個百分點。對於2026年第二季，汽車交付量預期介乎10萬至10.6萬輛，按年跌3.08%至升2.73%，按季則預期增長59.54%至69.11%；總收入預期介乎196億至208億元人民幣，按年增長約7.25%至13.82%，按季增加約50.38%至59.59%。

小鵬集團董事長及首席執行官何小鵬表示，從GX車型的成功上市開始，小鵬今年有4款新車型上市交付，即將迎來強勁的銷量增長曲線。他將帶領團隊在今年完成Robotaxi（無人駕駛出租車）和人形機器人的量產，並且培育全球化的商業生態，將領先的物理AI技術轉化為新的收入和利潤增長引擎。集團副董事長及聯席總裁顧宏地指，2026年第一季公司的毛利率超過20%，自研技術創新和高速增長的國際化收入讓毛利率在行業淡季仍然保持穩健，並將以公司級的戰略優先級，加速推動物理AI應用的大規模商業化。

（小鵬汽車網貢截圖）

中信里昂：小鵬季績符預期 摩通：管理層對未來銷量動能樂觀

中信里昂指，小鵬汽車第一季收入為130億元人民幣，按年下降18%，但大致符合預測。淨虧損為18億元人民幣，部分受研發開支影響。最近GX車型推出表現強勁，凸顯消費者對小鵬技術產品的信心。第二季度及下半年，預期銷量將更強勁，受四款新車型及GX份額上升帶動。然而，成本上升及AI投資很可能對2026年盈利構成壓力；預測2026年毛利率為19.2%及淨虧損22億元人民幣。另小鵬重申2027年量產人形機器人的目標，預計第三季將有更多商業化更新。在Robotaxi業務方面，管理層認為與本地合作夥伴合作是國內及海外的理想模式。公司亦計劃明年推出大眾市場機器人計程車車型，2026年主要聚焦機器人計程車的智能駕駛能力。該行將小鵬2026/27年核心收入輕微上調1%/1%，以反映更新後的第一季業績及產品組合。然而，鑑於研發開支及第一季業績疲弱，將2026/27年盈利下調62%/6%，目標價維持80元不變，並維持「優於大市」評級。

摩通亦指，小鵬汽車第一季業績大致符合預期，管理層對第二季及未來銷量動能的樂觀態度令人振奮，維持「增持」評級，但將目標價由135元下調至118元。摩通表示，管理層重申小鵬汽車從智能電動車製造商戰略轉型為實體人工智能平台公司，近期執行重點集中在五大支柱。集團正走出第一季季節性及產品周期低谷，進入更強勁的復甦階段，第二季交付指引為10萬至10.6萬輛，得到GX產能提升和下半年三款新全球車型的支持。增長質量正在改善，GX訂單偏向35萬元人民幣以上的旗艦版本，大部分產品線的毛利率表現均超出預期。VLA 2.0仍是核心技術護城河，海外擴張正成為重要盈利驅動因素，收入佔比預期從第二季起超過20%。機器人出租車和人形機器人仍是中期上行選擇權，得到廣州L4測試和IRON年底量產目標的支持。將其2026年收入預測由815.27億元人民幣上調至860.76億元人民幣，2027年收入預測由1318.53億元人民幣上調至1368.05億元人民幣。

溫鋼城：小鵬本業表現差低見58元才考慮 理想已破底不宜沾手

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，小鵬雖擬發展機械人業務，但機械人股炒極都炒不起，其實機械人要登堂入室仍有一段距離，問題在於其未完全處理到不同場景，而投資市場是「願意共富貴，不願共患難」。另外，小鵬首季總收入130億元人民幣，按年跌17.6%；一間公司起碼營業收入要上升，即使資本開支增加、正在做很多科研也沒問題，而小鵬收入下跌可能因內地車市競爭加劇，雖然毛利率升5.0個百分點表現較好，但汽車交付跌了33%。其實，小鵬主要仍是造電動車，不是造機械人或飛天車，就算造到惟仍未量產，本業表現卻未如理想。其股價現已形成一條下降軌，若有貨宜留意能否守住上次低位約57.5元，而50天線約66元恐有很大阻力，若未能重上66元要小心，若想買宜待其低見58元才考慮，始終公司仍處於虧損。

溫鋼城又指，理想汽車同樣受累電動車內捲問題，正如美國，成百間車廠最後可能只剩幾間，且內地車廠興「蝕住賣車」，連小米(01810)也是如此，所以理想不宜沾手，股價亦已破底，若有貨甚至要考慮減倉或止蝕。

理想今日跌4.3%收報57.85元，小鵬跌3.77%報63.85元。其他車股表現各異，比亞迪(01211)升1.11%報91.3元，蔚來(09866)跌4.15%報42.5元，零跑(09863)跌3.2%報39.3元，吉利(00175)跌0.27%報18.82元，長汽(02333)無升跌報10.41元，廣汽(02238)升1.58%報2.58元，小米則跌1.82%報28.04元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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