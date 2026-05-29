港股 | 午市前瞻 | SpaceX上市料吸港股資金，城市更新規劃出爐內房點部署？

港股昨日（28日）期指結算曾穿兩萬五屠牛，今早（29日）在科網股及個別熱炒股帶動下反彈，恒生指數半日報25281，升275點或1.1%，主板成交超過1941億元。恒生中國企業指數報8471，升106點或1.3%。恒生科技指數報4969，升81點或1.7%。

麥嘉嘉：港股欠催化劑大市仍受壓

港股今早迎來反彈行情，但主要靠個別板塊帶動，永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，大市目前保持「炒股唔炒市」格局，以炒AI硬件板塊為主，惟恒指在成分股結構上缺乏純AI科技股，而傳統科技股如騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)表現乏力，後市未敢看好。她認為近期港股在沒有利好催化劑的情況下，短期預計保持橫行趨勢，預料在24500點有支持，橫行區間約在24500至25500點水平。

麥嘉嘉續指，近期SpaceX進一步分流港股資金，加上最新的快速納入機制，SpaceX符合加入羅素美國股票指數及富時全球股票指數系列的資格，吸引機構投資者轉倉至SpaceX，對吸引力欠佳的傳統科技股帶來進一步沽壓。

部署內房謹記只炒波幅

國務院昨日發布《城市更新「十五五」規劃》，文件指出中央財政支持實施城市更新行動，並允許通過地方政府專項債券支持符合條件的城市更新項目建設，今日內房板塊造好，萬科(02202)半日大升12%，中海外(00688)、世茂集團(00813)、龍湖(00960)、潤地(01109)等均見顯著升幅。

麥嘉嘉提到融資對房地產企業至關重要，而該項政策允許符合條件的城市更新企業發行公司債券，將有助活化內房板塊的資金流。她補充道，由於龍頭企業在不同的一二線城市所擁有的房地產面積較高，預計能在政策中受惠較多。因此在部署上，麥嘉嘉表示應以一線內房企業如中海外、潤地作為首選。

而在操作上，麥嘉嘉認為可以以區間操作去部署。她解釋由於政策目前僅以消息面為主，市場仍對低迷多時的內房板塊保持謹慎態度，投資者應按未來市場實際數據，適時鎖定利潤和再買入。中海外可留意14.5至17.5元區間，預期走勢將「一浪高於一浪」，可趁股價調整時吸納。而潤地則建議在股價回調至34.5元時入手，預計目標區間將在34.5元至43元。

撰文：經濟通通訊社市場組

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