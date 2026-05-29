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《魚缸博客》樓價反彈唔係無原因，中證監近日出手有機會打擊香港樓市？

29/05/2026

《魚缸博客》樓價反彈唔係無原因，中證監近日出手有機會打擊香港樓市？

 

　　博客早幾日同個中介食飯，剛好談論到中證監打擊券商呢件事，佢就話有小小擔心。

 

　　呢位「中介」朋友博客就唔講背景，反正佢就係一條龍服務，中間就抽少少水腳費咁，但一年都可以賺幾百萬咁。

 

　　佢就話，其實呢幾年中港開始左一個產業鏈，目前中國融資其實唔難，而且低息，重點係落香港方便，因為而家幾間港資銀行都有做中港內地資金來回業務，唔使以前螞蟻搬家咁，例如「買樓」呢種投資，就無問題，合法合規。

 

　　首先，佢地係內地用三厘息左右，以公司或者個人名義貸款；而呢班公司老闆都有咩「高端人才計劃」入港拎晒身分證，買樓俾稅同香港人一樣，購晒平；通常佢地都會Full Paid買十個八個單位，再用呢堆單位去銀行做抵押，因為買樓同抵押都係香港進行，所以資金出入唔受影響；然後將錢搬去美國，買美股美債，做息差交易。

 

　　關鍵就係呢度啦，拎中國嘅錢，去全球套利，呢個如意算盤真係打得好響，但中央又點會俾你打到啪啪聲先？一句「沒收機構境內外相關主體全部違法所得」就已經令人投降。中介朋友話，而家堆生意全部停止晒，要搵緊第二個出口去處理資金流動，唔可以再咁光明正大。

 

　　人地中證監都講到明，你可以買港股通，可以QDII，就係唔可以出海，仲要拎大陸銀行嘅錢？不過如果呢套資金鏈運作又失衡，香港樓市又會點？真係唔識講囉。今年仲話預計樓市有一成半升幅，大家可以放長雙眼啦！

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